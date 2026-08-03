李대통령 "주택 공급 절벽 극복해야"…귀국 직후 7시간 부동산·증시 점검회의

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2~3일내 후속회의 지시…공급 물량 확대·규제 완화 주문

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 7박 11일간의 남미 순방을 마치고 3일 귀국한 이재명 대통령이 입국 직후 청와대로 출근해 7시간이 넘는 고강도 '부동산·주식시장 점검회의'를 주재했다.

이 대통령은 회의에서 주택 공급 속도를 강조하며 가용한 모든 행정·금융·재정 수단을 동원해 공급 대책을 전면 재점검할 것을 지시했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.23 photo@newspim.com

강유정 청와대 수석대변인은 이날 회의가 끝난 뒤 서면 브리핑을 내고 "이 대통령은 오전 11시 30분 귀국 직후 청와대로 출근해 오후 3시부터 밤 10시 30분까지 '최근 부동산과 주식시장 점검회의'를 주재했다"고 밝혔다.

이 대통령은 회의에서 관계부처 장관과 관계 위원회 위원장들로부터 현황을 보고받은 뒤, 실무를 담당하는 실국장들에게도 구체적인 질문을 던지며 문제의식을 공유했다. 아울러 시장 안정에 필요한 실효성 있는 해결 방안을 적극적으로 모색할 것을 주문했다.

◆ "2022년부터 지속된 공급 부진 극복"…규제 완화·금융 수단 총동원 지시

이 대통령은 회의에서 "2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다"고 진단하고, 이를 극복할 수 있는 핵심 요소로 '공급 물량 확보'와 '신속한 속도'를 당부했다.

이어 최대한 신속하게 많은 주택이 시장에 공급될 수 있도록 가용 물량을 최대로 확보하라고 지시했다. 행정 조치는 물론 금융, 재정, 규제 완화 등 동원 가능한 정책 수단을 종합적으로 찾아내 공급을 빠르게 실현해야 한다는 게 이 대통령의 판단이다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.23 photo@newspim.com

◆ 기존 대책 전면 재점검…2~3일 내 후속 회의 소집

이 대통령은 한성숙 국무총리와 관계부처 장관들에게 기존 주택 공급 대책을 전면적으로 재점검할 것을 요청했다. 국민의 현실적인 요구를 다각도로 살필 수 있도록 꼼꼼한 추진체계도 갖춰달라고 요구했다.

7시간이 넘는 집중 회의를 마친 이 대통령은 2~3일 이내에 금융과 주택 공급 분야의 추가 보고를 받기로 했다.

the13ook@newspim.com