전남광주 찾은 김민석 당대표 후보…"당정 협력으로 李정부 성공시킬 것"

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당원 필승 결의대회 3000여명 운집

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 3일 여당 텃밭인 전남광주를 찾아 세 몰이에 나섰다.

김 후보는 이날 전남광주통합특별시 서구 김대중컨벤션센터 4층 컨벤션홀에서 열린 '선택 김민석! 전남·광주 당원 필승 결의대회'에 참석해 당 비전을 밝혔다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 3일 전남광주통합특별시 서구 김대중컨벤션센터 컨벤션홀에서 열린 '당원 필승 결의대회'에 참석해 만세 포즈를 취하고 있다. 2026.08.03 bless4ya@newspim.com

김 후보는 "이기는 민주당을 만들도록 힘을 모아달라"며 "완벽한 승리, 압도적 참여로 이번 전당대회를 통해 이재명 리더십을 확고하게 세우고 완벽하게 협력하는 제대로 된 당을 만들 의지를 보여달라"고 호소했다.

당내에서 불협화음을 내고 있다는 비판을 받는 정청래 후보를 겨냥한 듯 '당정 원팀' 메시지를 던져 친명 구심력을 강화하려는 의도로 풀이된다.

김 후보는 "그 어떤 정치 세력이 흔들어도 국민과 당원이 유일한 힘이다"며 "대통령의 균형발전 의지를 뒷받침해야 한다"고 호소했다.

특히 "이재명 정부가 정책을 잘 만들어도 정권이 바뀌면 흔들린다"며 "탄압을 뚫고 지도자가 돼 호남을 성장시켜보자는 이재며의 꿈을 확실하게 뒷받침하기 위한 중심을 잡아야 한다"고 재차 강조했다.

그는 "당 대표가 되면 첫째도 둘째도 셋째도 반도체 메가 프로젝트에 올인하겠다"며 "모든 것을 다 바치겠다는 각오로 임하겠다"고 약속했다.

이어 "호남은 민주화의 성지에서 한 단계 올라서야 한다"며 "젠슨 황이 얘기했던 대한민국 황금시대를 이끄는 기관차가 돼야 한다"고 설명했다.

이날 행사는 '약무호남 시무국가'를 콘셉트로 열렸으며 국회의원, 당원 등 3000여명이 참석했다.

지지선언 영상 시청을 시작으로 최고위원 후보 영상 메시지, 지역 청년 대표 추천사, 필승 퍼포먼스, 투표 참여 독려 구호 제창 등 순서로 진행됐다.

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