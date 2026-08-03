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빗썸, 2028년 IPO 추진...내년 예비심사 청구

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  • 빗썸이 3일 2028년 IPO 목표로 단계적 상장 추진한다
  • 내부통제·K-IFRS 전환·사업구조 개편으로 리스크 관리와 경영 투명성 강화한다
  • 상장 통해 지배구조·고객자산 보호 수준 높이고 가상자산 산업 신뢰 제고하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2028년 IPO 목표 로드맵 공개

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 빗썸이 3일 2028년 기업공개(IPO)를 목표로 단계별 상장에 나서겠다고 밝혔다. 올해 내부통제 고도화와 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환 준비를 마친 뒤 내년 상장 예비심사를 거쳐 2028년 상장을 완료한다는 계획이다.

빗썸은 이날 홈페이지 공시사항에서 기업가치를 극대화하고 경영의 투명성을 증명하기 위해 기업공개를 추진하고 있다면서 준비 상황을 설명했다.

[이미지= 빗썸]

우선 상장사에 요구되는 리스크 관리 체계를 갖추기 위해 현재 적용 중인 일반기업회계기준(K-GAAP)을 K-IFRS로 전환하는 한편 임직원 준법감시와 내부통제 절차도 금융회사 수준으로 강화할 방침이다.

사업 부문별 역할과 책임을 명확히 하기 위한 구조 개편도 추진한다. 빗썸은 빗썸에셋 분할 등을 통해 사업 구조를 단순화하고 계열사와 사업 부문 간 이해상충 가능성을 줄여 경영 투명성을 높인다는 계획이다.

가상자산 시장 변동성에 대응하기 위한 사업 모델 다각화와 재무 안정성 강화에도 나선다.

빗썸은 IPO를 통해 투명한 지배구조와 강화된 내부통제 체계를 확립하고 고객 자산 보호 수준을 높이겠다고 밝혔다. K-IFRS 도입과 공시 인프라 구축을 통해 글로벌 자본시장에 부합하는 경영관리 체계도 마련할 계획이다.

빗썸 관계자는 "기업공개는 회사의 외형을 확대하는 것을 넘어 경영의 투명성과 지속 가능성을 시장에서 검증받는 과정"이라며 "가상자산 산업 전반의 신뢰를 높이는 계기로 만들겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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