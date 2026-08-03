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솔리스·범한메카텍 등 7개사 코스닥 상장예심 접수

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AI 핵심 요약

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  • 한국거래소가 지난달 27일~31일 7개사 신청서를 접수했다
  • 솔리스·이노보테라퓨틱스·데스틴파워 등 7곳이 대상이다
  • 각사 실적과 상장주선인은 업종별로 차이를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

벤처기업 5곳·일반기업 2곳…에너지·반도체 부품 다수
한국투자·대신·NH투자증권 등 주선인 참여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 지난달 27일부터 31일까지 1주간 7개사의 코스닥 상장예비심사 신청서를 접수했다고 3일 밝혔다. 접수 기업은 솔리스·이노보테라퓨틱스·데스틴파워·유림테크·범한메카텍·영광와이케이엠씨·케이티이 등이다.

솔리스는 특수 목적용 기계 제조기업으로 SRP&HOB와 CESS 등을 생산한다. 한화투자증권이 상장주선을 맡았다. 2025년 연결기준 매출은 724억600만원, 영업이익은 68억4700만원, 순이익은 58억9700만원이다. 현재 자본금은 7억6900만원이며 액면가는 100원이다.

이노보테라퓨틱스는 궤양성대장염 치료제와 흉터 치료제 등을 개발하는 의약품 제조기업이다. 상장주선인은 한국투자증권이다. 지난해 매출은 2억900만원, 영업손실은 110억4700만원, 순손실은 54억2900만원이다. 자본금은 118억9300만원, 액면가는 1000원이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

데스틴파워는 발전용 연료전지 인버터와 에너지저장장치(ESS)용 전력변환장치(PCS) 등을 제조한다. 한국투자증권이 상장주선을 담당한다. 2025년 연결기준 매출은 298억5100만원, 영업이익은 16억5400만원, 순이익은 58억5200만원이다. 자본금은 61억4700만원이며 액면가는 500원이다.

유림테크는 고전력제어장치(HPCU) 부품과 하우징 등 자동차 신품 부품을 제조한다. 대신증권이 상장주선인이다. 지난해 매출은 1025억8600만원이며 영업손실 96억100만원, 순손실 182억7800만원을 기록했다. 자본금은 76억8400만원, 액면가는 500원이다.

범한메카텍은 구조용 금속제품과 탱크, 증기발생기를 제조하며 에너지·발전 기자재를 주요 제품으로 두고 있다. 유진투자증권과 NH투자증권이 공동으로 상장주선을 맡았다. 2025년 연결기준 매출은 4151억900만원, 영업이익은 136억9300만원, 순손실은 127억8500만원이다. 자본금은 276억700만원이며 액면가는 1000원이다.

영광와이케이엠씨는 반도체·디스플레이 장비용 정밀부품을 생산하는 금속 가공제품 제조기업이다. 대신증권이 상장주선인이다. 지난해 매출은 516억900만원, 영업이익은 44억7600만원, 순이익은 27억800만원이다. 자본금은 62억9500만원, 액면가는 500원이다.

케이티이는 전동기와 발전기, 전기 변환·공급·제어 장치를 제조한다. 파워·제어 솔루션과 방산 솔루션 등을 주요 제품으로 두고 있으며 NH투자증권이 상장주선을 맡았다. 2025년 연결기준 매출은 1739억100만원, 영업이익은 179억1700만원, 순이익은 142억4300만원이다. 자본금은 42억원이며 액면가는 500원이다.

 

dconnect@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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