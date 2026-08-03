디지털대성, 상반기 매출 1388억원·영업익 253억원

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매출 16%·영업이익 65.6% 증가

대성마이맥·기숙학원 성장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성은 올해 상반기 연결 기준 매출 1388억원, 영업이익 253억원, 순이익 272억원을 기록했다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 상반기 기준 역대 최대 실적이다. 지난해 같은 기간보다 매출은 16.0%, 영업이익은 65.6%, 순이익은 158.1% 각각 증가했다.

회사 측은 1분기 최대 실적에 이어 상반기에도 성장세를 이어가며 이익 중심의 성장 구조가 본격화됐다고 설명했다. 대입 온라인 강의 플랫폼 '대성마이맥'과 기숙학원(QUETTA·의대관)을 중심으로 한 고등 사업부문의 성장세가 실적을 견인했다.

디지털대성 로고. [사진=디지털대성]

수익성 개선에는 플랫폼 기반 사업의 영업 레버리지 효과도 영향을 미쳤다. 기존 플랫폼과 콘텐츠 자산을 활용해 추가 매출이 발생하면서 고정비 부담은 상대적으로 낮아졌고, 매출 증가가 영업이익 확대로 이어졌다는 설명이다. 여기에 2분기 완료된 베트남 합작법인(JV) 지분 매각에 따른 처분이익이 반영되며 순이익 증가폭도 확대됐다.

디지털대성은 하반기에도 고등 사업부문의 성수기 효과가 이어질 것으로 기대하고 있다. 회사는 이를 바탕으로 올해 창립 이후 최대 실적 달성을 전망했다.

회사 관계자는 "비용 구조가 안정화된 가운데 핵심 사업부의 성장세가 이어지면서 수익성이 크게 개선되고 있다"며 "대성마이맥과 강남대성기숙, 이감, 한우리 등 주요 브랜드가 각 분야에서 경쟁력을 확보한 것이 실적 성장의 기반이 됐다"고 말했다.

김희선 디지털대성 대표는 "전 사업부에서 수익성이 개선되는 구조적 변화가 나타나며 본격적인 이익 성장 사이클에 진입했다"며 "하반기에는 고등 사업부문의 성수기와 플랫폼 레버리지 효과가 더해져 성장세를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com