카카오모빌리티, AI 주니어랩 6기 성료

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중학생 50명이 로봇·AI 프로젝트 완성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오모빌리티가 'AI 주니어랩 6기'를 마무리했다. 지난 7월 29일부터 8월 1일까지 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 3박 4일간 진행된 캠프에는 전국 중학생 50명이 참여했다.

이 프로그램은 2023년부터 카카오모빌리티와 사회복지법인 아이들과미래재단이 함께 운영해왔다. 올해부터는 AI 중심 커리큘럼을 강화하고 모집 대상을 전국 중학생으로 확대했다.

카카오모빌리티가 'AI 주니어랩 6기'를 마무리했다. 지난 7월 29일부터 8월 1일까지 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 3박 4일간 진행된 캠프에는 전국 중학생 50명이 참여했다. [사진= 카카오모빌리티]

캠프의 핵심은 '피지컬 AI' 교육이다. 학생들은 자연어로 코딩하는 '바이브 코딩'을 배우고 AI 기술을 활용해 로봇암, 서빙·안내로봇, 반려로봇 등을 직접 제어했다.

일상 속 불편함을 해결하는 미션을 통해 문제를 발견하고 해결 방안을 설계한 뒤 실제 서비스로 구현하는 과정을 경험했다.

카카오모빌리티의 현직자들이 멘토로 참여해 학생들에게 피드백을 제공했다. 멘토들은 직무 경험과 커리어 이야기를 공유하는 시간을 가졌다.

마지막 날 쇼케이스에서 학생들은 완성한 프로젝트를 공개했다. 도로 위 2차 사고를 예방하는 이동형 안전 로봇, 대형 쇼핑센터에서 미아를 찾는 AI 탐지 로봇, 야간 보행자의 불안감을 덜어주는 AI 동행 서비스, 휠체어 이용자를 위한 맞춤형 이동 경로 안내 시스템 등이 실제 서비스 형태로 구현됐다.

수료식에서는 카카오모빌리티의 배송 로봇 '브링'이 무대에 등장해 수료증을 배송하는 이벤트도 진행됐다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 AI 주니어랩을 통해 참가 학생들이 소프트웨어와 하드웨어를 유기적으로 결합한 피지컬 AI의 원리를 몸소 체험하며 기술로 세상을 바꾸는 관점을 넓히는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 많은 학생들이 AI 기술을 통해 스스로 문제를 정의하고 해결하는 미래 AI 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

origin@newspim.com