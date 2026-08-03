깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/3)

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕 주간 프리뷰는 3일 AMD·스페이스X 실적과 고용통계에 주목했다
  • 스페이스X는 첫 실적 발표를 앞두고 공매도 급증과 기대가 엇갈렸다
  • 중국·홍콩·유럽 증시와 개별주도 AI·전기차·인수전 이슈가 부각됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월3일 제공한 콘텐츠입니다.

[뉴욕 주간 프리뷰] AMD·스페이스X 실적 나온다…고용통계 초점

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스페이스X 첫 실적 발표…숫자 점검 아닌 '팬미팅' 되나

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 시설 외부에 전시된 재사용 로켓 부스터 '팰컨9' [사진=블룸버그통신]


[홍콩 특징주] BYD 7월 판매량, 연간 목표 달성 난항 시사

중국 상하이에 있는 BYD 쇼룸 [사진=블룸버그통신]

 

[미국 특징주] 워시 침묵에 불안한 트레이더들…변동성 대비

케빈 워시 미국 연방준비제도(연준) 의장 [사진=블룸버그통신]


[유럽 특징주] "아스트라제네카, 브리스톨 인수 검토"

의약품 상자에 새겨진 아스트라제네카 로고 [사진=블룸버그통신]


[아시아 특징주] 신흥국 시련의 7월…다가올 험로 예고편?

한국거래소 전광판에 표시된 코스피 시세 [사진=블룸버그통신]


[일본 특징주] 소니 배급 스파이더맨, 개봉 주말 매출 할리우드 역대 2위

영화 '스파이더맨 브랜드 뉴 데이'의 한 장면 속 톰 홀랜드 [사진=소니픽처스, 블룸버그통신]


[미국 특징주] 제프리스 "지배구조 잣대로 스페이스X 거르면 대박 놓친다"

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 시설 외부에 전시된 재사용 로켓 부스터 '팰컨9' [사진=블룸버그통신]

 

워시의 연준, 금리보다 유동성 궤적 ② '돈맥'을 쥐어야 승자, 톱픽은

금리 수치보다 유동성 향방이 관건 [AI 일러스트=황숙혜 기자]

 

[중국 특징주] 알리바바, 최신 AI 모델 '큐원3.8-맥스' 공개

소셜 미디어 X에 공개된 큐원(Qwen) 소개 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 스페이스X, 실적 발표·보호예수 해제 앞두고 공매도 급증

7월24일 스타십 발사 장면 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 푸마, 2Q 손실 축소…"하반기부터 매출 개선 기대"

푸마 제품들 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 프리즈미안, 미국 전기 부품업체 애트코어 인수 추진

프리즈미안 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[인도 특징주] 젭토, IPO 밸류 실패…상장 미루고 사모 지분 매각

젭토 오토바이 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 구글, '어스' AI 이미지 기능 롤백 "가짜 위성사진 우려"

구글 로고 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] MS 베데스다, '폴아웃' 신작 공개…옵시디언과 협업

베데스다의 비디오 게임 '폴아웃' 시리즈의 볼트 보이 모델 모형 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 빅테크 실적 '깜짝' 급증의 비밀은 앤스로픽 평가이익

앤스로픽 로고 [사진=블룸버그]

 

[中 하드테크 IPO 빅뱅] ⑯엔프레임, 'GPU 4대 잠룡' 마지막 주자 상장

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] ①美中 7월 거시경제 지표, 스페이스X 실적∙락업해제, 비야디 휴머노이드 로봇, 유니트리 상장, 딥시크∙그록 AI LLM 신모델

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] '아심켐', 바이오테크 자회사에 2632억 투자 'CDMO 강화'

[사진 = 아심켐 공식 홈페이지] 글로벌 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 개래영(凱萊英∙Asymchem∙아심켐 002821.SZ/6821.HK)의 본사 건물 전경.

 

[중국 특징주] 관심도 집중 '光테마', 170곳 기관 조사연구 2개주

[사진 = 중제욱창 공식 홈페이지] 전세계 광모듈 업계 1위 기업인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ) 기업명으로 장식된 조형물 이미지.

 

[중국 특징주] '우시앱텍∙CATL' 등 8월 기관 추천 A주 공개

[사진=우시앱텍 공식 홈페이지] 중국 최대 의약품 위탁생산(CXO) 업체 약명강덕신약개발(우시앱텍 603259.SH/2359.HK) 기업 홍보 이미지.

 

[홍콩 특징주] 립모터, 中 신흥 전기차 최초 '월간 인도량 10만대 돌파'

[사진 = 립모터 공식 홈페이지] 중국 신흥 전기차 브랜드 립모터(零跑汽車·LEAPMOTOR 9863.HK)가 생산하는 중형 전기 SUV 모델 'C10'

 

[중국 특징주] 비야디 8월 초 휴머노이드 로봇 공개, 기대감 확대

[사진 = 비야디(BYD) 디스페이스 공식 웨이보] 비야디(比亞迪·BYD, 002594.SZ/1211.HK)가 게시한 8월초 휴머노이드 로봇 공개 예정 포스터.

 

[홍콩 특징주] 샤오미, 스마트폰 가격인상 '최대 10만원 상향'

[사진 = 샤오미 공식 홈페이지] 샤오미 17 프로 맥스(Pro Max) 제품 이미지.

 

[중국 특징주] 후베이성, 체화형 AI 인재 양성기지 구축

[사진 = 후베이성경제정보청] 중국 후베이성은 체화형 인공지능(AI) 산업을 성장동력으로 구축하고 급성장하는 체화형 인공지능(AI) 산업의 인재 수요에 대응하기 위해 체화형 AI 전문 인재 양성 기지를 공식 개소했다.

 

[중국 특징주] 룽바이, 1조 투자해 '나트륨 이온 배터리 소재' 공장 건설

[사진 = 룽바이 공식 홈페이지] 중국 삼원계 배터리 양극재 생산기업 용백과기(容百科技∙RONBAY 688005.SH) 기업로고 이미지.

 

[중국 특징주] 中 기관 보고서 "클라우드 컴퓨팅 시장, 2029년 배 성장"

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 일박과기, 'PCB 호황기' 맞아 상반기 순익 15배 급증

[사진 = 일박과기 기업 홍보 영상 캡쳐] 중국 PCB 설계업체 일박과기(一博科技∙Edadoc 301366.SZ) 사업 홍보 이미지.

 

[ETF 특징주] 블랙록 '위도우 메이커' 국채 ETF 22년래 최저치

TLT 가격 추이 [자료=블룸버그]

 

[ETF 특징주] 금융주 상승 탄력에 XLF '힘' 연준 다음 행보가 관건

미 연방준비제도(Fed) 본부 [사진=로이터 뉴스핌]

 

포드 ① 알루미늄 위기 넘어 반등 모멘텀

포드 2026 브롱코 모델 [사진=업체 제공]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
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정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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