깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/3)

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕 주간 프리뷰는 3일 AMD·스페이스X 실적과 고용통계에 주목했다
- 스페이스X는 첫 실적 발표를 앞두고 공매도 급증과 기대가 엇갈렸다
- 중국·홍콩·유럽 증시와 개별주도 AI·전기차·인수전 이슈가 부각됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월3일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] AMD·스페이스X 실적 나온다…고용통계 초점
[미국 특징주] 스페이스X 첫 실적 발표…숫자 점검 아닌 '팬미팅' 되나
[홍콩 특징주] BYD 7월 판매량, 연간 목표 달성 난항 시사
[미국 특징주] 워시 침묵에 불안한 트레이더들…변동성 대비
[유럽 특징주] "아스트라제네카, 브리스톨 인수 검토"
[아시아 특징주] 신흥국 시련의 7월…다가올 험로 예고편?
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[미국 특징주] 제프리스 "지배구조 잣대로 스페이스X 거르면 대박 놓친다"
워시의 연준, 금리보다 유동성 궤적 ② '돈맥'을 쥐어야 승자, 톱픽은
[중국 특징주] 알리바바, 최신 AI 모델 '큐원3.8-맥스' 공개
[미국 특징주] 스페이스X, 실적 발표·보호예수 해제 앞두고 공매도 급증
[유럽 특징주] 푸마, 2Q 손실 축소…"하반기부터 매출 개선 기대"
[유럽 특징주] 프리즈미안, 미국 전기 부품업체 애트코어 인수 추진
[인도 특징주] 젭토, IPO 밸류 실패…상장 미루고 사모 지분 매각
[미국 특징주] 구글, '어스' AI 이미지 기능 롤백 "가짜 위성사진 우려"
[미국 특징주] MS 베데스다, '폴아웃' 신작 공개…옵시디언과 협업
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[중국증시 주간 포인트] ①美中 7월 거시경제 지표, 스페이스X 실적∙락업해제, 비야디 휴머노이드 로봇, 유니트리 상장, 딥시크∙그록 AI LLM 신모델
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