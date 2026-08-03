[종합] 기아·GM 웃고 현대차·르노·KGM 주춤…7월 완성차 67만대

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기아 13.4%·GM 30.6% 증가…해외 판매가 성장 견인

현대차 5.1% 감소…르노·KGM은 내수 부진에 뒷걸음

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 완성차 5개사가 7월 국내외 시장에서 총 67만191대(특수차량 포함)를 판매했다. 기아와 GM 한국사업장은 해외 판매 호조에 힘입어 두 자릿수 성장했지만 현대자동차와 르노코리아, KG모빌리티(KGM)는 내수 부진과 생산·수출 차질로 판매량이 감소했다.

완성차 5개사 로고. [AI 일러스트=이찬우 기자]

현대차는 7월 국내 4만8113대, 해외 27만341대 등 총 31만8454대를 판매했다. 전년 동월보다 5.1% 감소한 규모다.

국내 판매는 14.4% 줄었고 해외 판매도 3.2% 감소했다. 국내에서는 그랜저가 8532대로 가장 많이 팔렸으며 쏘나타 4584대, 포터 4280대, 싼타페 3822대가 뒤를 이었다.

현대차는 산업 수요 위축과 파업에 따른 생산 차질, 신차 대기 수요 등이 판매 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다.

기아는 국내 5만4604대, 해외 24만2556대, 특수차량 877대 등 총 29만8037대를 판매했다. 전년 동월 대비 13.4% 증가하며 완성차 5개사 가운데 안정적인 성장세를 보였다.

국내 판매는 21.3%, 해외 판매는 11.6% 늘었다. 글로벌 시장에서는 스포티지가 5만2714대로 가장 많이 팔렸고 셀토스 3만6429대, K4 2만789대 순이었다. 기아는 전기차와 하이브리드차 판매 확대에 힘입어 5개월 연속 전년 대비 판매 증가를 이어갔다.

GM 한국사업장은 7월 총 4만2119대를 판매해 전년 동월 대비 30.6% 증가했다. 내수 판매는 766대로 37.5% 감소했지만 수출이 4만1353대로 늘어나며 전체 실적을 끌어올렸다.

수출 물량 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버가 2만6822대로 전년 동월 대비 48.1% 증가했다. 트레일블레이저도 12.6% 늘어난 1만4531대가 수출됐다. GM 한국사업장은 올해 들어 여섯 번째로 월간 판매 4만대를 넘어섰다.

르노코리아는 내수 1704대, 수출 1326대 등 총 3030대를 판매했다. 전년 동월보다 58.2% 감소한 실적이다. 내수는 57.4%, 수출은 59.2% 줄었다.

내수에서는 그랑 콜레오스가 728대, 필랑트가 537대, 아르카나가 439대 판매됐다. 하이브리드 모델은 1219대로 전체 내수 판매의 71.5%를 차지했다. 다만 중동 지역 선적 중단과 선박 확보 어려움이 수출 감소로 이어졌다.

KGM은 내수 2610대, 수출 5941대 등 총 8551대를 판매했다. 전년 동월 대비 11.1% 감소했다.

수출은 튀르키예와 헝가리 판매 확대에 힘입어 15.0% 증가했지만 내수 판매가 41.4% 줄면서 전체 실적이 감소했다. 수출 차종 가운데 토레스 EVX가 1905대, 무쏘가 1168대로 각각 1000대 이상의 판매량을 기록했다.

chanw@newspim.com