김신 완도군수, 산림청장에 국립완도난대수목원 조기 착공 건의

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[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 김신 완도군수가 3일 정부대전청사에서 박은식 산림청장을 만나 국비 1815억원이 투입되는 국립완도난대수목원 사업의 조속한 추진을 요청했다.

완도군은 국립완도난대수목원 조성 사업이 지난해 12월 기획재정부와의 협의를 통해 총사업비가 342억원 증액된 1815억원(국비 100%)으로 최종 확정됐다고 3일 밝혔다.

김신 완도군수, 산림청장 면담 국립완도난대수목원 조기 조성 건의. [사진=완도군] 2026.08.03 khyeon0424@newspim.com

이 사업은 국내 최초로 조성되는 난대수목원으로 기존 완도수목원 376ha 부지에 레이크가든센터, 전시온실, 전망대, 모노레일 등이 들어선다.

사업은 이르면 9월 계약을 체결해 2030년 준공, 2031년 개원을 목표로 추진된다.

완도군은 이 수목원이 연간 수십만명의 방문객을 유치하고 1조원 이상의 생산유발 효과, 1만여명의 일자리를 창출할 것으로 내다보고 있다.

김신 군수는 면담에서 "완도가 인구 소멸과 경기 침체로 어려운 상황에서 수목원 조기 착공이 위기 극복의 돌파구가 될 것"이라며 "광주~완도 고속도로, 완도~고흥 해안관광도로 등 접근성 개선을 위한 SOC 사업도 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

박은식 산림청장은 "수목원이 기후위기 대응의 최남단 전초기지 역할을 수행할 수 있도록 조성에 속도를 내겠다"며 "지역 경제를 견인할 전남광주통합특별시의 대표명소가 되도록 노력하겠다"고 화답했다.

완도군은 지역 기업과 인력 등 가용자원을 투입해 착공이 신속하게 이뤄지도록 적극 협조할 방침이다.

Khyeon0424@newspim.com