펄어비스 '붉은사막', 中 게임혁신어워드 '최고의 인터내셔널 게임' 수상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중국 이용자 게임 몰입도 높이기 위한 음성·자막 지원

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스의 게임 '붉은사막'이 중국 게임혁신어워드 2026(CGIA)에서 '최고의 인터내셔널 게임' 상을 받았다.

CGIA는 중국음향·디지털출판협회가 주최하고 게임 플랫폼 탭탭이 진행하는 시상식으로 올해 6회를 맞았다. 게임의 독창성과 기술력, 예술성 등을 종합 평가해 우수한 게임을 선정한다.

펄어비스의 게임 '붉은사막'이 중국 게임혁신어워드 2026(CGIA)에서 '최고의 인터내셔널 게임' 상을 받았다. [사진= 펄어비스]

'최고의 인터내셔널 게임'은 게임플레이 메커니즘과 기술 활용, 예술 디자인에서 혁신적 성과를 거두고 글로벌 게임 산업 발전에 영감을 제시한 해외 게임에 수여하는 상이다.

펄어비스는 중국 진출을 위해 지난해 빌리빌리월드와 차이나조이에 붉은사막 단독 부스를 운영했다. 중국 이용자들의 게임 몰입도를 높이기 위해 중국어 음성과 자막을 지원했다.

중국 유일 메타크리틱 미디어 게이머스카이는 붉은사막에 86점을 부여하며 방대한 규모와 다채로운 오픈월드 콘텐츠를 호평했다.

펄어비스는 지난달 31일 중국 최대 TV·디스플레이 제조 기업 TCL과 함께 차이나조이 2026에 참가했다. TCL 부스를 통해 붉은사막의 전투와 오픈월드 콘텐츠를 선보였으며, 현지 미디어와 파트너사가 참여하는 애프터 파티를 개최했다.

origin@newspim.com