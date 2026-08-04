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[업무보고] 기후부, AI 데이터센터·반도체 전력망 선제 확충…지역별 차등요금제 도입

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AI 핵심 요약

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  • 기후부가 4일 AI데이터센터·반도체산단 지원 위해 전력망 확충 계획을 보고했다.
  • 재생에너지 100GW 조기 달성과 BESS·양수발전 확대, 송전선로 보강으로 깨끗하고 안정적인 전력 공급체계를 구축한다.
  • 지역별 차등 전기요금제와 AI데이터센터 전용요금제, 전력감독원 신설 및 신규 원전·SMR 도입을 공론화해 전원 구성을 결정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호남반도체·AI 데이터센터 7.5GW 전력망 구축
BESS 12GW·양수발전 7.9GW 규모 설비 확충
지역별 전기요금 차등화…데이터센터 전용 요금
원전·SMR 추가 도입 규모 대국민 공론화로 결정

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 인공지능(AI) 데이터센터·반도체 산업단지에 안정적인 전력을 공급하기 위해 선제적으로 전력망 확충에 나선다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 4일 청와대 영빈관에서 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 주요 업무계획'을 보고했다.

기후부는 깨끗하고 안정적인 전력 공급을 통해 반도체 산단, AI 데이터센터, 피지컬AI 등 3대 메가프로젝트를 뒷받침한다는 구상이다.

이를 위해 재생에너지, 원전을 중심으로 전력 공급을 확대하고 에너지저장장치(ESS)와 양수발전도 대폭 늘린다. 또한 지역별 전력수급 상황을 반영한 차등요금제와 AI 데이터센터 전용 전기요금제도 도입한다.

◆ 재생에너지 100GW 조기 달성…BESS·양수발전 대폭 확대

먼저 기후부는 가용 역량을 총동원해 재생에너지 설비 100GW 이상을 조기에 달성할 계획이다.

접경지역과 간척지, 영농형 태양광 등 대규모 사업을 추진하고, 공장 지붕 태양광 의무화도 검토한다.
아울러 10킬로와트(kW) 미만 주택용 태양광에서 사용하고 남은 전력은 기존 상계 방식에서 현금 정산 방식으로 바꿀 예정이다.

해상풍력도 태양광과 함께 첨단산업에 전력을 공급하는 양대 축으로 육성한다. 지난 7월 착공한 390메가와트(MW) 규모 신안 우이도 해상풍력 사업을 추진하고, 365MW 규모 영광 낙월 해상풍력은 오는 12월 준공할 계획이다.

청와대 영빈관에서 4일 열린 산업통상부, 기후에너지환경부, 지식재산처, 원자력안전위원회, 기상청 업무보고에서 김성환 기후부 장관이 발언하고 있다. [사진=KTV 업무보고 생중계 화면 캡쳐] 2026.08.04 gkdud9387@newspim.com

전력망 구축도 조기에 나선다. 신진천-동안성-서안성 송전선로 용량을 늘리고, 호남권 산업단지 1단계 공급선로와 송변전설비를 오는 2038년까지 순차적으로 보강한다. 호남권에서 추가로 필요한 전력은 반도체 팹 4기, AI 데이터센터를 기준으로 7.5기가와트(GW) 규모다.

따라서 기존 송전선로를 증설해 신규 건설을 최소화하고 마을 인근에 새로 건설하는 선로는 지중화 구간을 확대한다. 도로·철도와 전력망을 함께 건설하는 방식도 함께 추진한다.

전력 공급의 변동성을 보완하기 위한 설비도 늘린다. 배터리에너지저장장치(BESS)는 2025년 0.1GW에서 2030년 12GW 이상으로 확대한다. BESS는 전기를 배터리에 저쟁했다가 필요 시 공급하는 전력 인프라다. 반응 속도가 빨라 갑작스러운 전력수요 증가나 태양광·풍력 출력 변화에 대응에 탁월하다.

양수발전은 같은 기간 4.7GW에서 2035년 7.9GW 이상으로 늘린다. 양수발전은 재생에너지의 간헐성을 보완하고 전력계통을 안정시키는 장점이 있다.

김성환 기후부 장관은 "깨끗하고 안정적인 전력과 용수 공급으로 메가프로젝트 성공을 견인해 인공지능 혁명을 선도하겠다"며 "녹색 대전환과 순환경제를 통해 기후위기를 극복하겠다"고 강조했다.

◆ 지역별 전기요금 차등화 추진…신규 원전·SMR 도입 규모는 국민 의견수렴 후 결정

기후부는 전력 공급 확대와 함께 전기요금과 전력시장 운영체계도 개편한다.

지역별 전력수급 여건과 송전망 이용 비용 등을 반영한 차등요금제를 도입하고, 초거대 AI 데이터센터에 적용할 별도 전기요금 체계도 마련한다.

지역별 차등 전기요금제는 이달 셋째 주 공청회를 통해 구체적인 윤곽을 공개할 예정이다. 기후부는 수도권과 비수도권 산업 경쟁력, 지역 격차, 한국전력의 적자 등을 함께 고려해 최종 방안을 결정할 계획이다.

전력계통 안정성과 시장 공정성을 전담할 가칭 '전력감독원'도 신설한다. 기후부는 연내 전기사업법 개정안을 통과시켜 오는 2027년 상반기 전력감독원을 출범한다는 목표다.

[AI 일러스트=김하영기자] 2026.08.04 gkdud9387@newspim.com

기저전원인 원전은 현재 가동 중인 26기를 안전하게 운영한고, 신규 원전을 적기에 준공한다. 새울 3·4호기는 각각 2026년과 2027년, 신한울 3·4호기는 2032년과 2033년 준공을 목표로 한다. 소형모듈원자로(SMR)는 2035년, 영덕 신규 원전 2기는 2037년과 2038년 준공을 추진한다.

다만 추가 신규 원전과 SMR 도입 규모는 아직 정해지지 않았다. 기후부는 전문가 검토와 여론조사, 국민 토론을 거쳐 제12차 전력수급기본계획에 반영할 계획이다.

12차 전기본 초안은 오는 9~10월 중 공개될 전망이다. 정부는 AI 데이터센터와 반도체 산업의 신규 전력수요, 재생에너지 확대 속도, 2040년까지 약 40GW 규모의 석탄발전 폐지 계획 등을 종합해 전원 구성을 결정할 방침이다.

김 장관은 지난 3일 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 "(신규 원전·SMR 도입 규모 결정) 대국민 토론과 공청회를 어떤 방식으로 몇 회 진행할지, 주제는 무엇으로 할지 이번 주 정할 것"이라며 "다음 주부터 대국민 공론화에 속도를 내보려고 한다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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