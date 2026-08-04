카카오게임즈, 더그림엔터와 웹툰 IP 게임화 업무협약 체결

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 웹툰 제작사 더그림엔터테인먼트와 만화·웹툰 지식재산권(IP)을 게임으로 개발하는 업무협약을 체결했다.
카카오게임즈는 4일 더그림엔터테인먼트와 IP 활용 게임 개발 및 서비스 양해각서(MOU)를 맺었다고 밝혔다.
협약에 따라 카카오게임즈는 더그림엔터테인먼트가 보유한 웹툰 IP를 게임으로 개발해 서비스할 수 있다. 더그림엔터테인먼트는 웹툰 작가 박태준이 설립한 제작사로 '김부장', '외모지상주의' 등 국내외에서 인기를 얻은 다수의 IP를 보유하고 있다.
이시우 카카오게임즈 대표는 "파워 있는 IP와 두터운 팬층을 보유한 더그림엔터테인먼트와의 협약으로 이용자들에게 새로운 즐거움을 전할 수 있을 것"이라고 말했다.
안형수 더그림엔터테인먼트 대표는 "게임 서비스 노하우를 갖춘 카카오게임즈와 함께하게 돼 기쁘다"며 "IP와 웹툰, 게임의 결합을 통해 원소스멀티유즈(OSMU)의 성공 사례가 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.
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