전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

지산지소 원칙 근거한 '지역별 전기요금제' 실현 촉구 '봇물'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 경북도는 4일 지역별 전기요금제 토론회를 열어 조속한 시행을 촉구했다.
  • 참석자들은 송전비용·발전지역 부담을 반영한 공정한 요금체계로 지역별 전기요금제를 설계해야 한다고 주장했다.
  • 지산지소 원칙과 에너지 분권을 통해 지방정부 권한을 확대하고 지역 산업 경쟁력을 강화하자고 한목소리를 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4일 '지역별 전기요금제'실현 토론회
지역별 공급비용 반영...합리적인 제도 개편 조속 시행
경북, 국내 전력 최대 생산지...미래첨단산업 입지 최적지

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = "지산지소(地産地消) 원칙에 근거한 지역별 전기요금제 실현과 지방정부의 권한, 책임을 확대하는 에너지 분권시대를 열어야 한다."

"경북의 전력 생산 구조를 바탕으로 지역별 전기요금제가 송전 비용과 발전 지역 부담을 반영하는 요금 체계로 설계돼야 한다."

4일 오후 3시 경북도 동부청사 강당에서 열린 '지역별 전기요금제 실현 토론회'에서 지역 산업계와 학계, 유관기관, 시군 등 관계자들이 '지역별 전기요금제' 조속한 실현을 촉구하고 있다.[사진=경북도] 2026.08.04 nulcheon@newspim.com

지역별 공급 비용을 바탕으로 한 공정한 지역별 전기요금제 실현을 촉구하는 목소리가 터져 나왔다.

4일 경북도청 동부 청사에서 열린 '지역별 전기요금제 실현 토론회'에서다.

토론회에는 경북 지역 산업계와 학계, 유관 기관, 시·군 등 관계 기관 150여 명이 참석했다.

이날 토론회는 정부의 전기요금 개편안 발표를 앞두고 국가 에너지 안보에 기여해 온 경북도의 역할과 우리나라 전력 요금 체계의 새로운 방향성에 대한 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

토론회에는 양금희 경북도 경제 부지사, 김희수 경북도의회 의장, 박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장 등이 함께해 합리적인 제도 설계와 조기 시행 필요성을 강조했다.

◆ 경북도, 공정한 지역별 전기요금제 조속 시행 공론의 장 마련

지역별 전기요금제는 전력 생산지와 소비지 간의 구조적 불균형을 해소하고 발전과 송전 등 지역별 공급 비용, 발전소 입지 지역이 부담해 온 사회적 비용 등을 전기 요금 체계에 합리적으로 반영하기 위한 제도이다. 국가 균형 발전을 이루는 현실적 수단이기도 하다.

그동안 우리나라는 대규모 발전과 장거리 송전 등 중앙 집중형 구조를 기반으로 운영돼 왔다.

이 과정에서 발전소와 송전망이 입지한 지역은 전력 공급을 위해 환경적·사회적 부담만을 진 채 이로 인한 기여가 전기 요금에 충분히 환원되지 못했다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다. 경북 울진군이 지난 2010년 대 초부터 제안한 지산지소 원칙에 바탕한 '전기요금 차등제' 요구 등이 그 사례이다.

경북도에서는 이러한 문제의식을 바탕으로 지역별 전기요금제 도입의 필요성을 꾸준히 정부에 요구해 왔다.

그 결과로 지난 2024년 6월에 시행된 '분산 에너지 활성화 특별법'에 지역별 전기요금 시행 근거가 마련됐으며 기후부에서는 전력 요금 개편안을 조만간 마련하고 공청회를 거쳐 연내 확정한다는 계획이 있다.

경북은 국내 전력의 최대 생산지이며 전력 자립률 전국 1위 지역으로 대한민국 에너지 안보의 중추적 역할을 담당해 왔다.

원전과 재생에너지를 포함한 무탄소 전력 또한 전국 1위로 국제 탈탄소화 요구에 선제적으로 대응하고 있으며 미래 첨단 산업 입지의 최적지로 부상하고 있다.

경북도에 따르면 전력 자립률의 경우 ▲경북(1위, 251%) ▲전남(215%) ▲충남(209%) ▲강원(175%) ▲인천(172%) 순이다.

◆ 지역 주력 산업 경쟁력 강화 및 미래 산업 육성 방안 논의

권혁수 환동해산업연구원장은 '합리적인 지역별 전기요금제 추진 방향'을 주제로 담은 발제 토론을 통해 "국내외 사례와 경북의 전력 구조를 바탕으로 지역별 전기요금제가 송전 비용과 발전 지역 부담을 반영하는 요금 체계로 설계돼야 한다"고 강조하고 "경북은 지역 산업 경쟁력을 강화하는 정책 수단으로 활용해야 한다"고 제안했다.

조윤택 포스코경영연구원 수석연구원은 '지역별 전기요금 도입 논의와 산업계의 대응 방향'을 담은 발제를 통해 "산업계 관점에서 지역별 전기요금제를 통해 신규 기업 유치와 지역 산업 육성을 패키지로 연결해야 한다"고 주장했다.

이어진 패널 토론에서 학계 전문가와 철강 및 이차전지 기업 등 지역 산업계와 전문가들은 지역별 전기요금제 도입의 필요성과 쟁점, 지역 산업계의 대응 방향 등을 공유했다.

특히 참석자들은 지역별 전기요금제가 단순한 요금 할인 정책이 아니라 전력 수요의 지역 분산, 산업 경쟁력 강화, 첨단 산업 지방 유치, 분산 에너지 및 전력 산업 육성 등과 연결되는 종합적인 경제정책이라는 데 공감했다.

4일 오후 3시 경북도 동부청사 강당에서 열린 '지역별 전기요금제 실현 토론회'에서 양금희 경북도 경제부지사가 지역별 전기요금제의 조속한 시행 필요성을 강조하고 있다.[사진=경북도]2026.08.04 nulcheon@newspim.com

◆ "지역에 전력을, 지역에 권한을"...에너지 분권 실현 의지 다져

이날 토론회 참석자들은 "전력의 지산지소(地産地消) 원칙 실현과 국가 균형 발전을 위해 지역에서 생산한 전기로 지역의 산업을 일으키는 구조가 돼야 한다"며 "이를 위한 지방 정부의 역할론"을 강조했다.

지역별 전기 요금제를 시작으로 지방 정부의 권한과 책임을 확대해 에너지 분권 시대를 열어가야 한다고 목소리를 높였다.

양금희 경북도 경제 부지사는 "지역과 국가가 함께 성장하고 대한민국의 새로운 미래를 만들어 갈 수 있는 지역별 전기요금제의 조속한 시행이 필요하다"고 강조하고 "경북의 풍부한 전력을 기반으로 지역 주력산업인 철강과 이차전지 등 기업의 경쟁력을 강화하고 AI 및 반도체 산업 등 미래 첨단 산업을 함께 키워가는 대한민국 산업 경제의 중심지로 만들어가겠다"고 강조했다. 

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동