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뉴욕증시 프리뷰, AI 실적 훈풍·美·이란 협상 기대에 다우선물 600P 급등...유가 3% 급락

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시 선물이 4일 AI 호실적·미·이란 협상 기대에 상승했다
  • 팔란티어·캐터필러 등 실적 호조와 유가 급락이 투자심리를 자극했다
  • S&P500·다우지수·아마존 등 사상 최고권 속에 실적 시즌 호조가 이어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 실적 기대감 확산…팔란티어·온세미·캐터필러 급등
美·이란 협상 기대…호르무즈 개방 가능성에 유가 급락
실적 시즌 호조…경제지표·스페이스X 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물 가격이 4일(현지시간) 인공지능(AI) 관련 기업들의 호실적과 미국·이란 평화 협상 기대감에 힘입어 상승했다. 팔란티어와 캐터필러가 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 발표한 가운데, 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의에 근접했다는 소식에 국제유가가 4% 가까이 급락하며 투자심리를 끌어올렸다.

미 동부시간 오전 8시 25분(한국 시간 오후 9시 25분) 기준 다우존스산업평균지수 선물은 643포인트(1.21%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P500) 선물은 0.33%, 나스닥100 선물은 1.1% 상승했다.

S&P500지수는 장중 기준 사상 최고치까지 불과 0.27%만을 남겨둔 상태다. 전날 다우지수는 사상 최고치로 마감했고, 아마존(AMZN)은 시가총액이 처음으로 3조달러를 넘어섰다. 

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ AI 실적 기대감 확산…팔란티어·온세미·캐터필러 급등

이번 상승세는 AI 관련 기업들의 호실적이 주도했다.

▲팔란티어(PLTR)는 연간 매출 전망을 다시 상향 조정하면서 개장 전 거래에서 16% 급등했다. 알렉스 카프 최고경영자(CEO)는 2분기 실적을 "경이로운(otherworldly)" 수준이라고 평가했으며, 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 149% 증가한 7억6400만달러를 기록했다.

▲온세미컨덕터(ON)도 시장 예상을 웃도는 분기 매출 전망을 제시하며 6.7% 상승했다.

세계 산업경기의 바로미터로 불리는 ▲캐터필러(CAT)는 2분기 순이익이 지난해보다 두 배 가까이 증가한 데다 연간 매출 성장률 전망을 상향 조정하면서 주가가 10% 급등했다. 회사는 견조한 수요가 이어지고 있으며 올해 관세 비용도 기존 전망 범위의 하단 수준에 머물 것으로 예상했다.

AI 관련 종목도 동반 강세를 보였다. ▲마이크론(MU)은 3.5~4% ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 8~8.5% ▲엔비디아는 약 2% 상승했다.

브라이언 레빗 인베스코 최고 글로벌 시장 전략가는 "모멘텀 중심 업종은 상승과 하락 모두 과도하게 움직일 수 있지만 단기적인 모멘텀 조정을 기업 펀더멘털 악화로 해석해서는 안 된다"고 말했다.

인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트도 "최근 제조업·서비스업 지표와 기업 실적 발표는 기술주 급락으로 크게 낮아진 밸류에이션 속에서도 기업들의 자본 수익률이 기대 이상일 수 있다는 확신을 높이고 있다"고 평가했다.

◆ 美·이란 협상 기대…호르무즈 개방 가능성에 유가 급락

중동 정세도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 CNBC 인터뷰에서 "현재 이란과 협상을 진행 중"이라며 "오늘이나 내일 호르무즈 해협을 다시 개방하고 이번 분쟁을 보다 정상적인 국면으로 전환하기 위한 합의가 이뤄질 가능성이 있다"고 밝혔다.

그는 이번 합의가 성사되면 상업용 선박의 자유로운 통항이 보장될 것이라며, 이란이 통행료를 부과하는 방식은 아니라고 설명했다.

또 "현재 해협 안에는 출항을 기다리는 선박이 수백 척, 많게는 1000척 가까이 대기하고 있다"며 "운송되는 것은 원유뿐 아니라 비료, 정제 석유제품, 산업용 가스 등도 포함된다. 이들 물량이 한꺼번에 시장에 공급되면 가격이 하락하는 '안도 랠리(relief trade)'가 나타날 수 있다"고 말했다.

베선트 장관의 발언 직후 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 3% 하락해 배럴당 77달러대로 떨어졌고, 브렌트유도 약 2% 내린 배럴당 81달러 안팎에서 거래됐다.

팔란티어 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 실적 시즌 호조…경제지표·스페이스X 주목

이번 실적 시즌은 역사적 평균을 웃도는 흐름을 이어가고 있다.

지난 1일까지 S&P500 기업 304곳 가운데 85.2%가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 이는 장기 평균인 67.5%를 크게 상회하는 수준이다.

▲스냅(SNAP)은 FIFA 월드컵 기간 광고 집행 증가와 북미 대형 광고주들의 마케팅 확대에 힘입어 2분기 매출이 예상치를 웃돌면서 개장 전 주가가 4.8% 상승했다.

또 로이터는 트럼프 행정부가 중국산 신규 데이터센터 부품의 미국 수입을 금지하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 이에 따라 미국 광통신 업체 ▲코히런트(COHR)와 ▲루멘텀(LITE)은 각각 14%, 13% 상승했다.

시장에서는 이날 발표되는 6월 공장주문과 무역수지, 구인·이직보고서(JOLTS)를 통해 미국 경기와 연방준비제도(Fed)의 통화정책 방향을 가늠할 전망이다. JOLTS 구인 건수는 740만건으로 전월(760만건)보다 감소했을 것으로 예상된다.

이와 함께 장 마감 후 상장 이후 첫 분기 실적을 발표하는 스페이스X(SPCX)에도 관심이 쏠리고 있다. 스페이스X 주가는 개장 전 거래에서 약 2% 상승했다.

한편 CME 페드워치에 따르면 시장은 연준이 다음 달 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성을 63.4%로 반영하고 있다.

koinwon@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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