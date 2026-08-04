[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...AI 훈풍에 반도체주 일제 강세

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팔란티어·온세미 호실적에 AI 투자 기대 재확산…美·이란 협상 기대에 유가 급락도 호재

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 4일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 반도체주가 일제히 강세를 나타냈다.

팔란티어(PLTR)와 온세미컨덕터(ON)의 호실적이 인공지능(AI) 투자 수요가 여전히 견조하다는 신호로 해석된 데다, 미국과 이란의 평화 협상 기대감으로 국제유가가 급락하면서 투자심리가 개선됐다.

시장에서는 마이크로소프트(MSFT)와 아마존(AMZN)에 이어 AI 관련 기업들이 잇달아 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서 AI 인프라 투자 확대에 대한 신뢰가 다시 강화되고 있다는 평가가 나온다.

마이크론.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ AI 반도체주 강세…마이크론·마벨 동반 상승

이날 개장 전 거래에서 반도체 업종은 AI와 메모리 관련 종목을 중심으로 상승세를 보였다.

▲마이크론 테크놀로지(MU)는 5% 안팎 상승했고, ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 8% 가까이 올랐다. ▲엔비디아(NVDA)도 약 2% 상승하며 강세를 나타냈다.

▲온세미컨덕터(ON)는 시장 예상을 웃도는 2분기 실적과 분기 매출 전망을 발표한 뒤 7% 이상 급등했다. 회사는 예상보다 높은 매출총이익률(마진)도 함께 제시하며 투자심리를 끌어올렸다.

◆ AI 투자 기대 재확인…중동 긴장 완화도 호재

시장에서는 AI 투자 확대가 반도체 업종의 핵심 투자 논리로 다시 부각되고 있다는 분석이 나온다.

팔란티어는 미국 상업 부문 매출이 전년 동기 대비 149% 증가하는 등 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 발표하며 연간 매출 전망도 상향 조정했다. AI 수요가 기업들의 실적으로 이어지고 있다는 점이 확인되면서 반도체주 전반에도 매수세가 확산됐다.

여기에 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 협상을 진행하고 있다는 소식이 전해지면서 국제유가가 급락한 것도 위험자산 선호 심리를 자극했다.

시장에서는 AI 인프라 투자 확대와 주요 기업들의 호실적이 반도체 업종의 중장기 성장성을 다시 확인시켜주고 있는 가운데, 중동 지정학적 리스크 완화까지 더해지면서 투자심리가 한층 개선되고 있다는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com