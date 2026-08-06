현대리바트, '2026 코리아빌드위크' 참가…리모델링 상담 제공

AI 핵심 요약beta
- 현대리바트가 6일 코엑스서 열리는 코리아빌드위크에 참가했다
- 모델하우스형 전시관과 맞춤형 인테리어 상담 공간을 선보였다
- 리모델링 상담 후 계약 고객에게 최대 10% 할인 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계약 고객 최대 10% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점그룹 계열 토탈 인테리어 기업 현대리바트가 오는 8일까지 서울 강남구 코엑스에서 진행되는 '2026 코리아빌드위크'에 참가한다고 6일 밝혔다.
코리아빌드위크는 국내 최대의 건설·건축·인테리어 전문 박람회다. 현대리바트는 이번 박람회에서 모델하우스형 전시 공간과 맞춤형 컨설팅을 제공하는 상담 공간으로 구성된 전시관을 선보인다.
전시 공간은 주방·욕실·붙박이장·벽지·마루 등 리바트 집테리어의 인기 리모델링 제품으로 꾸몄다.
대표 제품으로는 '원톤 인테리어' 전용 제품인 'L500G'를 내놨다. 벽·천장, 몰딩·도어와 동일한 색상으로 맞출 수 있는 제품으로, 그룹 내 종합 건자재 기업 현대L&C의 인테리어 필름을 활용했다.
상담 공간에서는 리모델링을 준비하는 고객을 대상으로 전문 상담 서비스를 제공한다. 박람회에서 인테리어 상담을 받고 계약하는 고객에게는 최대 10%의 특별 할인 혜택도 제공한다.
kji01@newspim.com