직접 입어보고 계약…체험형 웨딩페스타 인기

AI 핵심 요약beta
- 요즘웨딩이 6일 청담동에서 체험형 웨딩 행사 웨딩페스타를 정기 운영했다고 밝혔다
- 웨딩페스타는 본식 드레스 무료 피팅 등 체험 중심 서비스로 예비부부들의 선택 부담을 줄였다
- 무료 드레스 피팅은 월 2000건에서 5000건으로 늘며 가격 할인보다 체험과 만족을 중시하는 웨딩 소비 트렌드 전환을 보여줬다
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'상담'보다 '직접 경험'…웨딩 준비 트렌드 변화 반영
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 결혼을 준비하는 예비부부들의 선택 기준이 달라지고 있다. 화보와 상담만으로 계약을 결정하기보다 직접 체험한 뒤 선택하려는 소비자가 늘면서 웨딩업계도 체험 중심 서비스 확대에 나서고 있다.
올인원 웨딩 플랫폼 요즘웨딩은 서울 청담동에서 체험형 웨딩 행사인 '웨딩페스타(Wedding Festa)'를 정기 운영하며 예비부부들의 호응을 얻고 있다고 6일 밝혔다.
웨딩페스타는 기존 웨딩박람회의 장점인 다양한 업체를 한자리에서 비교할 수 있는 기능은 유지하면서도, 상담 중심에서 체험 중심으로 운영 방식을 바꾼 것이 특징이다.
예비부부들은 그동안 드레스를 직접 입어보지 못한 채 화보와 상담만으로 계약을 진행하는 경우가 적지 않았다. 이후 원하는 스타일을 찾기 위해 별도로 드레스숍을 방문하는 이른바 '샵 투어'를 하면서 시간과 비용을 추가로 들이는 사례도 많았다.
이를 개선하기 위해 요즘웨딩은 본식 드레스 무료 피팅 프로그램을 마련했다. 일반적으로 드레스 피팅은 사전 예약과 별도 비용이 필요하지만, 웨딩페스타에서는 여러 브랜드의 드레스를 직접 착용하고 비교해볼 수 있다. 계약 전 실제 착용 경험을 제공해 소비자의 선택 부담을 줄였다는 설명이다.
체험형 서비스에 대한 관심은 수치로도 나타난다. 요즘웨딩에 따르면 무료 드레스 피팅 접수 건수는 지난해 같은 기간 월 2000건에서 최근 월 5000건으로 1년 만에 2.5배 증가했다. 계약에 앞서 충분히 경험한 뒤 결정하려는 예비부부들이 늘고 있다는 의미다.
행사에서는 드레스뿐 아니라 웨딩홀, 스튜디오, 메이크업, 예복, 예물, 한복, 허니문, 혼수 등 결혼 준비에 필요한 서비스를 한 공간에서 비교·상담할 수 있다. 전문 웨딩플래너가 예산과 일정에 맞춘 1대1 맞춤형 컨설팅도 제공해 준비 과정의 시행착오를 줄여준다.
업계에서는 이러한 변화가 웨딩 소비 트렌드의 전환을 보여주는 사례로 보고 있다. 가격 할인 중심에서 실제 체험과 만족도를 중시하는 소비 문화가 확산되면서 웨딩박람회 역시 단순 상담형에서 체험형으로 진화하고 있다는 분석이다.
한도연 요즘웨딩 사업대표는 "예비부부들이 가장 많이 하는 말이 '입어보지도 않고 계약하는 것이 불안하다'는 것이었다"며 "웨딩페스타는 직접 경험을 통해 후회 없는 선택을 할 수 있도록 기획한 프로그램"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 예비부부들이 보다 합리적으로 결혼을 준비할 수 있도록 체험 중심 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
웨딩페스타는 사전 예약을 통해 무료로 참가할 수 있으며, 참가 신청과 행사 일정은 요즘웨딩 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
windy@newspim.com