NH농협생명, 농작업 중 온열질환 보장…폭염기 신속 보상 강화

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 7일 온열질환 보장을 강화했다
- 농작업 중 입원·사망 시 치료비와 급여를 지급한다
- 혹서기 신속 보상체계와 예방 안내도 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 폭염에 따른 농업인 피해를 줄이기 위해 농작업 중 발생한 온열질환을 보장하고 혹서기 신속 보상 체계를 운영한다고 7일 밝혔다.
농업인안전보험은 농업인의 재해와 질병을 보장하는 정부 정책보험이다. 2016년 농업인안전보험법 제정 이후 농작업 중 발생한 온열질환도 보장 대상에 포함하고 있다.
농작업 중 온열질환으로 입원하거나 사망한 경우 유족급여금과 장례비, 휴업급여금 등을 지급하며 치료비도 보장한다.
NH농협생명은 폭염으로 인한 농업인의 피해를 최소화하고 보험금 지급의 신속성을 높이기 위해 2024년부터 혹서기마다 '온열질환 신속 보상 프로세스'를 운영하고 있다. 보험금 접수와 심사, 최종 지급까지 전 과정에 전담 심사자를 지정해 집중 관리함으로써 보상 절차를 신속하게 운영하고 있다.
온열질환에 따른 피해 예방 활동도 강화하고 있다. NH농협생명은 농업인 가입자를 대상으로 온열질환 예방 수칙과 보험 보장내용을 안내하는 문자메시지를 발송하는 등 사전 예방 활동을 병행하고 있다.
해당 상품은 농업경영체에 등록된 만 15세부터 87세까지의 농업인이라면 누구나 가입이 가능한 NH농협생명만의 보험상품으로, 농작업 중 일어날 수 있는 재해 및 질병을 폭넓게 보장한다.
가입을 희망하는 농업인은 전국 농축협을 방문해 연중 신청할 수 있다. NH농협생명은 매년 가입 인원 확대를 위해 홍보활동을 강화하고 있으며, 기존 계약자 만기 시 재가입을 적극적으로 유도하는 등 농업인의 보장 공백을 방지하는 데 힘쓰고 있다.
NH농협생명 관계자는 "폭염이 일상이 된 만큼 농업인의 건강과 안전을 지키는 정책보험의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "농업인이 안심하고 영농활동에 전념할 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com