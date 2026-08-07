보로노이, 폐암 치료제 'VRN11' 캐나다 IND 신청

AI 핵심 요약beta
- 보로노이는 7일 캐나다에 VRN11 임상계획을 제출했다
- VRN11은 프린세스 마가렛 암센터서 임상 진행한다
- 치료경험 없는 환자와 기존 치료 환자 모두 평가한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 보로노이는 차세대 비소세포폐암(EGFR) 표적치료제 VRN11의 글로벌 1b/2상 임상시험을 위해 캐나다 보건부에 임상시험계획(IND)을 제출했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 캐나다 IND 제출을 통해 보로노이는 VRN11의 글로벌 임상 개발을 북미 지역으로 확대한다. VRN11은 호주, 홍콩 등에서 1b/2상 임상시험을 진행하고 있으며, 캐나다를 비롯해 주요 국가에서 글로벌 임상시험을 확대하기 위한 국가별 절차를 진행하고 있다.
특히 이번 캐나다 임상은 캐나다를 대표하는 암 전문기관 중 하나인 프린세스 마가렛 암센터(Princess Margaret Cancer Centre)에서 진행되며, 폐암 임상 연구 분야의 권위자인 나타샤 라일(Natasha Leighl) 교수가 연구책임자로 참여한다.
캐나다 임상에서는 치료 경험이 없는 EGFR 변이 비소세포폐암 환자와 기존 EGFR 표적치료제 치료 이후 질병이 진행된 환자를 모두 대상으로 VRN11의 유효성과 안전성을 평가할 예정이다.
김대권 보로노이 연구부문 대표는 "이번 캐나다 IND 제출을 통해 호주와 홍콩에 이어 북미 지역까지 VRN11의 글로벌 임상 개발을 확대하게 됐다"며 "특히 Princess Margaret Cancer Centre의 Natasha Leighl 교수의 임상 참여를 통해 세계적인 폐암 전문가와의 임상 개발 네트워크를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "치료 경험이 없는 환자부터 기존 치료 이후 환자까지 다양한 환자군을 대상으로 임상 데이터를 확보해 VRN11의 차세대 EGFR 표적치료제로서의 경쟁력을 입증해 나갈 것"이라고 설명했다.
winter1004@newspim.com