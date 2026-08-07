사우디·튀르키예·파키스탄, '공동방위협정' 체결… 수니파 국가들의 새 안보 협력 구도

AI 핵심 요약beta
- 사우디·튀르키예·파키스탄이 7일 공동방위협정을 체결했다.
- 3국 정상은 메카서 회담하고 안보 협력을 강화했다.
- 협정 내용은 미공개이며 실효성엔 의문이 제기됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 사우디아라비아와 튀르키예, 파키스탄이 7일(현지시각) 3국 정상회담을 열고 공동방위협정을 체결한다고 로이터 통신이 보도했다. 이들 세 나라는 모두 이슬람 수니파 국가이다.
보도에 따르면 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 이날 사우디 메카에서 사우디의 실권자인 무함마드 빈살만 왕세자를 만나 3국 정상회담을 가질 예정이다.
이번 정상회담 목적과 관련 중동 지역 소식통 2명은 "정상들이 3국 공동방위협정을 체결할 것"이라고 전했으며, 튀르키예 정부 관계자도 이를 확인했다.
로이터는 "이번 협정은 세 나라가 약 1년에 걸쳐 협상을 진행한 끝에 체결하는 것"이라며 "미국과 협력하는 주요 수니파 이슬람 국가들이 새로운 안보 협력 구도를 더욱 공고히 한다는 의미가 있다"고 말했다.
다만 이번 협정에 구체적으로 어떤 내용이 포함되는지는 알려지지 않았다.
이들 3국은 외교·안보·군사적 의미에서 각자 독자적인 위치를 차지하고 있다.
튀르키예는 나토(NATO·북대서양조약기구)에서 미국에 이어 두 번째로 큰 군대를 보유하고 있다. 사우디는 걸프 지역 최강국으로 이슬람의 주요 성지를 보유하고 있으며 세계 최대 산유국 가운데 하나다. 파키스탄은 이슬람 국가 가운데 유일한 핵보유국이다.
중동 외곽에 위치한 터키와 파키스탄은 중동 분쟁으로부터 직접적인 피해를 입지는 않았지만 자국의 안보와 경제를 위협하는 분쟁을 진정시켜야 한다는 필요성을 강하게 느끼고 있다는 평가를 받고 있다.
로이터 통신은 "세 나라는 중동의 혼란과 혁명적 시아파 국가인 이란의 역할, 갈수록 공세적인 이스라엘에 대한 우려를 공유하고 있다"고 했다.
세 나라가 방위협정을 체결한다고 해도 실제로 구속력이 있는 조치가 실행될지는 미지수다.
사우디와 파키스탄은 지난해 9월 '전략적 상호방위협정'을 체결했다. 한쪽에 대한 공격을 양국 모두에 대한 공격으로 간주하며, '모든 군사적 수단'을 동원해 대응한다는 내용이 담겨있다. 이후 파키스탄은 약 8000명의 병력과 전투기, 드론, 방공체계를 사우디에 배치했다.
하지만 지난 2023년 10월 팔레스타인 가자지구 무장단체인 하마스의 기습 공격으로 가자전쟁이 시작된 이후 최근 이란 전쟁에 이르기까지 사우디가 이란과 그 대리세력으로부터 공격을 받는 동안 파키스탄은 군사적 도움을 제공한 적이 없다. 미국과 이란의 중재국 역할에만 치중했다.