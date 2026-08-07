폭염 누그러지고 가뭄 숙지나...경북동해안권 8~9일 최대 100mm 호우

AI 핵심 요약beta
- 경북 동해안에 8일 매우 강한 비가 시작됐다.
- 북부 동해안·북동산지엔 100mm 이상 쏟아졌다.
- 해안 너울과 침수 우려로 안전사고가 잇따랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 8월 두 번째 주말인 8일 경북 동해안권을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리겠다. 이들 지역의 가뭄이 숙지고 폭염도 한풀 꺾이겠다.
기상청은 8일 아침(06~09시)부터 경북 동해안, 북동산지에 비가 시작되겠고 오전(09~12시)에 경북 동부 내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다고 예보했다. 또 울릉·독도에는 9일 비가 내리겠다.
예상 강수량은 경북 북부 동해안, 북동산지 30~80mm(많은 곳 100mm 이상), 경북 남부 동해안 20~60mm, 울릉도·독도는 5~40mm로 관측됐다.
기상청은 경북 북부 동해안, 북동산지는 8일 저녁(18~21시)~9일 늦은 새벽(03~06시)에 시간당 20~30mm의 강한 비가 쏟아질 것으로 예고했다.
기상청은 경북북부 동해안과 북동산지에는 매우 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려된다며 ▲하천·계곡 접근 및 야영 자제 ▲지하차도 출입 금지 ▲저지대 침수 및 하천 급류 주의 ▲농경지 침수 및 농수로 범람 ▲토사 유출, 산사태 및 낙석, 축대 붕괴 ▲교통 안전 등에 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.
대구와 경북의 8일 기온은 25도~35도 분포를 보이겠다.
대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 26도, 경북 봉화·청송·울진·영덕 25도, 안동·의성·상주·포항 26도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 35도, 경북 안동·의성·문경·구미 35도, 영주·영천 33도, 봉화 32도, 포항·경주·영덕 31도, 울진은 29도로 관측됐다.
동해상은 8일 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 해상 안전사고에 각별히 주의해야 한다.
또 동해안은 당분간 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고, 특히 해수욕객과 해안가 행락객, 낚시객 등 인명사고에 유의해야 한다.
특히 파고도 높아 매우 강한 너울이 유입되어 해안도로를 넘는 곳이 있겠고 저지대에서는 침수 가능성도 있겠다. 해안도로를 운행하는 차량은 주의하고 갯바위나 방파제, 백사장 등 해안가 접근을 자제해 인명 피해가 발생하지 않도록 주의해야 한다.
nulcheon@newspim.com