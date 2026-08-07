보훈부, 미 DPAA와 MOU… "6·25 미군 실종자 7359명 끝까지 찾겠다"

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 7일 미국 DPAA와 협력 MOU를 체결했다
- 양측은 6·25 유해발굴과 유가족 예우 협력을 강화했다
- 보훈부는 미군 7359명 기리는 성조기 캠페인도 추진했다
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'끝까지 찾아야 할 성조기' 배지 7359개 추진
오마하서 유가족 500여명 위로 공연·만찬
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 미국 전쟁부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)과 6·25전쟁 미군 전쟁포로·실종자 유해 발굴 및 유가족 예우를 위한 협력을 강화한다. 유해를 찾지 못한 미군 7359명을 기억하는 '끝까지 찾아야 할 성조기' 캠페인도 추진한다.
국가보훈부는 7일(현지 시각) 미국 네브래스카주 오마하에서 DPAA와 국제보훈협력 양해각서(MOU)를 체결한다고 밝혔다. DPAA는 미군 유해 발굴·수색, 신원 확인, 유해 봉환 및 국제 협력 업무를 담당하는 미국 전쟁부 산하 기관이다.
MOU 체결은 DPAA가 주관하는 한국전·냉전(KCW) 연례회의 현장에서 이뤄진다. 강윤진 보훈부 차관을 비롯한 한·미 정부 관계자, 전쟁포로·실종자 가족 등 500여명이 참석할 예정이다.
양측은 앞으로 전쟁포로·실종자 가족의 한국 초청, 추모사업 발굴, 관련 정보 교류, 공동회의 개최 등을 추진하기로 했다. 보훈부는 이를 통해 6·25전쟁의 역사적 의미를 공유하고, 유해 발굴과 유가족 예우를 위한 실질적 협력 기반을 넓힌다는 방침이다.
보훈부는 이날 6·25전쟁 당시 유해를 수습하지 못한 미군 7359명을 기억·예우하는 '7359, 끝까지 찾아야 할 성조기' 캠페인 계획도 미국 측에 설명한다. 6·25전쟁에는 미군 178만9000명이 참전했고, 3만6574명이 전사했다. 이 가운데 7359명은 아직 유해를 찾지 못한 것으로 집계됐다.
보훈부는 성조기 형상의 배지 7359개에 각각 일련번호를 부여해 실종 장병 유가족과 미국 국민에게 배포하는 방안을 미국 측과 협의할 계획이다. 배지는 미군 전사자 유해를 모시는 나무상자에 덮는 성조기에서 디자인을 따왔다. 보훈부는 2020년부터 국군 전사자 12만2609명을 기리는 '끝까지 찾아야 할 태극기' 캠페인도 진행해 왔다.
MOU 체결 뒤에는 오마하 전략공군사령부 항공우주박물관에서 전쟁포로·실종자 가족 500여명을 위한 위로 공연과 만찬이 열린다. 강윤진 차관은 "유엔참전국 정부와의 협력을 강화해 6·25전쟁 포로·실종자와 가족, 전사자 유족에 대한 예우를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com