이란와이어 "이란 최고지도자 위독…곧 사망해도 놀랍지 않아"

AI 핵심 요약beta
- 이란와이어가 6일 모즈타바 하메네이 위독설을 전했다
- 페제시키안 주변 소식통은 그가 각료도 못 만났다 했다
- 공개석상 부재가 길어지며 생존 의문이 커졌다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
취임 후 공개석상·연설 전무…"내각 누구도 만나지 못해"
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 건강 악화로 위독한 상태라는 주장이 이란 정권 고위층에서 확산하고 있다고 이란 반체제 매체 이란와이어가 6일(현지시간) 보도했다.
이란와이어는 마수드 페제시키안 대통령 정부와 가까운 소식통 2명을 인용해 모즈타바가 지난 2월 28일 미국의 최고지도자 관저 공격으로 아버지와 다른 가족들이 사망한 이후 정부 각료 누구와도 만나지 않았다고 전했다.
두 소식통에 따르면 모즈타바가 극도로 위중한 상태이며 언제든 사망할 수 있다는 소문이 이란 정권 최고위층에서 널리 퍼지고 있다.
모즈타바는 최고지도자에 오른 이후 지금까지 공개석상에 모습을 드러내거나 직접 연설한 적이 없다. 이란 관영 매체를 통해 모즈타바가 작성한 것으로 알려진 몇 건의 서한만 공개됐다.
이란와이어는 이 같은 장기간의 공개 활동 부재가 이란 이슬람공화국의 세 번째 최고지도자인 모즈타바의 건강과 생존 여부를 둘러싼 추측을 키우고 있다고 전했다.
페제시키안 내각과 가까운 한 소식통은 지금까지 정부 각료 가운데 누구도 모즈타바를 만나지 못했다고 확인하면서 그의 건강 상태가 좋지 않다고 주장했다.
이 소식통은 "조만간 그의 순교 소식을 듣게 되더라도 놀라지 않을 것"이라고 말했다.
모즈타바의 장기간 잠행을 둘러싼 의문은 이란 정부 내부에서도 공개적으로 제기되고 있다. 페제시키안 대통령은 5일 녹화돼 6일 방영된 국영방송 인터뷰에서 모즈타바와의 소통에 대해 "현재 모즈타바 하메네이에게 접근하는 것은 매우 어렵다"고 말했다.
다만 이란와이어의 이번 보도는 익명의 정부 측 소식통들의 전언에 근거한 것으로, 모즈타바의 구체적인 건강 상태에 대한 이란 당국의 공식 발표는 기사에 제시되지 않았다.
koinwon@newspim.com