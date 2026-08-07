황희 '폐버스 청년주택' SNS 글 역풍에 "정부정책 아냐" 해명

AI 핵심 요약beta
- 황희 민주당 의원이 7일 폐버스 주거구상을 제안했다가 삭제했다.
- 국민의힘은 청년 모욕이라 비판했고 민주당은 당 입장과 무관하다고 했다.
- 황 의원은 학교·관청 부지 활용한 복합개발 대책도 새로 내놨다.
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논란 일자 원본 글 삭제…민주당 "개인 의견" 일축
황희 오후 7시경 주관복합 공동주택 개발 방식 제안
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 황희 더불어민주당 의원이 청년 주거난 해법으로 폐버스를 개조한 '버스하우스'를 제안했다가 여론의 뭇매를 맞고 결국 게시글을 삭제했다. 야당인 국민의힘은 "청년에 대한 명백한 모욕"이라며 맹공을 퍼부었고, 소속 당인 민주당 역시 당의 공식 입장이 아니라고 즉각 선을 그었다.
7일 정치권에 따르면, 국회 국토교통위원회 소속 황 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 폐기되는 버스를 리모델링해 대학가 청년들의 단기 주거공간으로 활용하자는 구상을 올렸다.
황 의원은 네덜란드 암스테르담의 보트하우스 사례를 참고했다고 밝히며, 세대당 리모델링 비용을 약 5000만원으로 가정할 때 1만세대 공급에 총 5000억원이면 가능하다는 주장을 펼쳤다. 그는 "이동성과 접근성을 높여 대학가나 지하철역 주변 공간을 활용할 수 있고, 정부 주택공급 정책의 속도가 더딜 수 있는 만큼 청년들이 안정적인 주택을 마련하기 전까지 임시 거주 공간으로 활용할 가치가 있다"고 덧붙였다.
그러나 해당 제안이 공개된 직후 현실성을 철저히 간과했다는 지적과 함께 거센 역풍이 불었다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "네덜란드 보트하우스를 흉내 내다 청년을 도로 위 난민으로 만들 셈이냐"며 "실업과 집값 폭등을 겪는 청년들에게 폐버스를 개조해 살라고 하는 것은 명백한 모욕"이라고 강하게 비판했다. 이어 "황 의원 본인과 가족부터 버스하우스 1호 입주자가 되는 모범을 보이라"며 발언 철회와 사과를 촉구했다.
홍종기 전 국무총리비서실 민정실장 역시 SNS를 통해 "여름철 캠핑카에서도 에어컨을 계속 틀어야 겨우 버티는데 현실을 전혀 모르는 발상"이라고 꼬집었다.
비판 여론이 확산되자 황 의원은 결국 원본 글을 내렸다. 이후 "버스하우스는 아이디어를 더더욱 풍부하게 하자는 차원이었으며, 정부가 그런 정책을 추진한다는 것은 아니다"라는 해명 글을 다시 게재했다.
파장이 커지자 더불어민주당 당 차원에서도 신속히 진화에 나섰다. 강준현 민주당 수석대변인은 언론 공지를 통해 "오늘 황 의원의 버스하우스 등 단기성 주거공간 관련 페이스북 게시글은 당 입장과 전혀 관련이 없는 의원 개인의 의견"이라고 밝혔다.
이후 황 의원은 이날 오후 7시경 SNS에 또 다른 주택 공급 대책으로 학교와 주택을 결합한 '주교복합' 및 행정기관과 주택을 묶은 '주관복합' 공동주택 개발 방식을 새롭게 제안했다.
도심 인프라 재구축에 막대한 비용이 드는 대규모 단일 집중 개발 대신, 기존 접근성이 좋은 중고등학교나 관청 부지를 활용해 소규모로 분산 공급하자는 구상으로, 황 의원은 이를 통해 "추가적인 교통 인프라 구축 없이 주택을 골고루 공급할 수 있으며, 복합개발 수익금으로 사학 재정을 확충하고 기존 성냥갑 형태를 벗어난 창의적인 학교 구조를 설계할 수 있다"고 강조했다.
dosong@newspim.com