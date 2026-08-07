李 "해남 태양광, 대한민국 다음 100년 밑거름…수도권 집중 완화 전환점"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 해남 태양광 착공에 기대를 밝혔다.
- 해남에 2028년까지 400㎿급 태양광단지를 조성한다.
- 지역 환원·국산 기자재로 산업과 일자리 창출을 노린다.
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李 "해남 청정 에너지, 호남 반도체 클러스터·AI 데이터센터 원동력"
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 광주특별시 해남군에 국내 최대 규모 태양광 발전단지가 마련되는 가운데, 이재명 대통령이 "수도권 집중을 완화하고 지역소멸 위기를 극복하는 전환점이 되길 바란다"고 밝혔다.
7일 오후 8시20분쯤 이 대통령은 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정을 통해 "햇빛이 산업이 되고, 에너지가 일자리가 된다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "땅끝 해남에서 생산될 청정에너지는 대한민국 미래산업을 든든히 뒷받침할 것"이라며 "해남의 청정에너지가 호남 반도체 클러스터와 인공지능(AI) 데이터센터를 움직이는 힘이 되고, 대한민국의 다음 100년을 준비하는 소중한 밑거름이 되길 기대한다"고 강조했다.
이어 "무엇보다 뜻깊은 것은 에너지 전환이 산업 성장과 지역 활력으로 이어진다는 점"이라며 "지역에서 생산한 에너지가 지역 산업을 키우고, 더 많은 일자리와 새로운 기회를 만들어낼 것"이라고 덧붙였다.
앞서 기후에너지환경부는 이날 광주특별시 해남군에서 '해남 재생복합단지 태양광 발전사업' 착공식을 개최했다고 밝힌 바 있다. 이날 행사에는 김성환 장관을 비롯한 정·관계 인사와 지역주민 등 250여명이 참석하는 것으로 알려졌다.
이번 사업은 염해간척지 등 유휴부지 479만㎡를 활용해 단일부지 기준 국내 최대 규모인 400㎿(메가와트)급 태양광 발전단지를 오는 2028년까지 조성하는 대규모 프로젝트다. 이 중 10㎿는 영농형 태양광으로 추진되어 농업과 재생에너지의 공존 실증도 함께 진행된다.
기후부는 지역주민이 사업에 참여하고 이익을 공유할 수 있는 체계를 마련, 사업기간 동안 총 1500억원 규모의 발전수익을 지역사회에 환원할 방침이다. 아울러 모듈과 셀, 인버터 등 주요 기자재를 국산으로 우선 활용하여 국내 태양광 산업 생태계 강화에도 나선다.
발전단지가 준공되면 '재생에너지 100% 사용(RE100)' 기업과 산업단지 등에 연간 13만가구가 사용할 수 있는 529GWh 규모의 무탄소 전력이 안정적으로 공급된다. 이는 광주특별시와 해남군이 추진 중인 '솔라시도 인공지능(AI) 에너지신도시'의 기업 유치에도 크게 기여할 전망이다.
dosong@newspim.com