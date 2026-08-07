태국 학교서 중학생 총기 난사...최소 7명 사망

AI 핵심 요약beta
- 태국 논타부리주 학교서 7일 총기 난사로 7명 숨졌다.
- 15세 재학생이 교사·학생을 쏜 뒤 스스로 목숨을 끊었다.
- 경찰은 조부모 살해 여부와 범행 동기를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
용의자 집에서는 총에 맞아 숨진 조부모 2명 시신도 발견돼
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 태국의 한 학교에서 7일(현지 시각) 총기 난사 사건이 발생하며 최소 7명이 숨졌다. 총격범은 해당 학교 학생으로 알려졌다.
CNN 등에 따르면, 방콕 북쪽 논타부리주 방크루아이 지구에 위치한 뎁시린 논타부리 학교에서 한 중학생이 총기를 난사하는 사건이 발생했다. 총격을 가한 학생은 스스로 목숨을 끊었다.
이번 사건으로 교사 3명과 학생 3명, 용의자 등 7명이 사망하고 15명이 부상했다고 태국 경찰 당국은 밝혔다. 부상자 중 2명은 위독한 상태라 인명 피해가 더 늘어날 가능성도 있다.
용의자는 15세로 이 학교 8학년에 재학 중인 학생이며, 범행에 사용된 총기는 가족으로부터 얻은 것으로 알려졌다. 범행 동기는 아직 확인되지 않았다.
용의자는 총기를 난사한 뒤 학교 내 건물 3층에 바리케이드를 치고 농성을 벌이면서 경찰의 현장 진입을 막다가 목숨을 끊은 것으로 전해졌다.
한 학생은 로이터 통신에 처음에는 폭죽이 터지거나 누군가 물건을 두드리는 소린줄 알았다면서, "총성이 여러 번 들렸고, 잠시 조용해졌다가 다시 소리가 났다"고 말했다.
다른 목격자는 학교 다른 건물에서 총성이 들리자 학생들이 교실 안으로 몸을 숨겼고, 이후 출동한 경찰관들이 이들을 대피시켰다고 AP 통신에 전했다.
현지 방송 타이PBS에 따르면, 학교에서 수킬로미터 떨어진 용의자 집에서도 조부와 조모 2명의 시신이 발견됐다. 이들 역시 총에 맞아 숨졌다.
경찰은 용의자가 학교에서 총기를 난사하기 전에 조부모를 살해한 것으로 보고, 용의자 아버지 등을 상대로 범행 경위와 동기 등을 조사 중이다.
사고가 난 학교는 12~18세 학생이 다니는 명문 공립학교로, 태국 유명 정치인들이 졸업한 곳으로 알렸다.
아누틴 찬위라꾼 태국 총리는 이번 사건에 충격을 받았다며, 희생자들에게 깊은 애도의 뜻을 표했다. 이어 관계 당국에 피해자 지원 조치를 지시했다.
한편, 태국은 동남아시아 국가 중에서 총기 소유율이 높은 국가다. 스위스에 본부를 둔 총기 조사 단체 스몰암스서베이(SAS)에 따르면, 태국의 민간 소유 총기는 1030만 자루 이상에 달하는 것으로 나타났다.
미국 워싱턴대학교 보건계량분석연구소(IHME)는 태국은 동남아시아에서 필리핀에 이어 두 번째로 총기 살인 사건 발생 건수가 많은 나라라고 2019년에 발표한 바 있다.
hongwoori84@newspim.com