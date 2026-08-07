포스코홀딩스, 포스코인터·DX 지분 일부 매각

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스가 7일 포스코인터내셔널·포스코DX 지분 일부를 처분했다.
- 두 계열사 지분율을 50%로 낮춰 2조5002억원을 확보했다.
- 지주회사 디스카운트 해소와 투자재원 확보가 목적이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코홀딩스가 포스코인터내셔널과 포스코DX 지분 일부를 매각해 총 2조5002억원 규모의 전략적 투자재원을 확보한다. 두 계열사 지분율을 모두 50%까지 낮춰 지주회사 디스카운트를 완화하고 기업가치를 높이겠다는 전략이다.
포스코홀딩스는 7일 이사회를 열고 보유 중인 포스코인터내셔널 주식 3643만4963주를 2조184억9695만원에 처분하기로 결정했다고 공시했다.
처분 기준가격은 이사회 전일 종가인 주당 5만5400원이다. 거래가 완료되면 포스코홀딩스의 포스코인터내셔널 보유 주식은 8796만1395주, 지분율은 50%가 된다. 기존 지분율은 약 70.7%다.
같은 날 포스코DX 지분 처분도 결정했다. 포스코홀딩스는 포스코DX 주식 2338만5917주를 4817억4989만원에 처분해 지분율을 기존 약 65.4%에서 50%로 낮춘다.
두 계열사 지분 처분을 통해 확보하는 금액은 총 2조5002억원 규모다. 포스코홀딩스는 처분 목적을 "지주회사 디스카운트 해소 및 기업가치 제고를 위한 전략적 투자재원 확보"라고 밝혔다.
다만 단순한 지분 매각과는 구조가 다르다. 포스코홀딩스는 두 회사의 처분 주식을 기초자산으로 각각 3년 만기의 주가수익스왑(PRS) 계약을 체결할 예정이다.
포스코인터내셔널 PRS의 기준가격은 주당 5만5400원, 포스코DX는 주당 2만600원이다. 향후 정산 시점에 수익지급자가 실제 주식을 매각한 금액에서 비용을 차감한 금액과 기준가격의 차액을 상호 정산한다. 이에 따라 지분율은 낮추면서도 일정 기간 주가 변동에 따른 손익을 포스코홀딩스가 부담하거나 가져가는 구조다.
처분 예정일은 두 회사 모두 9월 7일이다. 시간외대량매매 방식으로 거래할 예정이며 주가 변동으로 해당 방식의 거래가 어려울 경우 장외거래로 진행할 수 있다.
chanw@newspim.com