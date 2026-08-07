컴투스 '제우스: 오만의 신' 26일 출시, 유저의 캐릭터가 AI로 플레이한다

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 7일 쇼케이스를 열고 제우스: 오만의 신 출시일을 26일로 밝혔다.
- 그리스 로마 신화 기반 MMORPG로 콜로세움과 아카디아 대전 등 콘텐츠를 담았다.
- AI 자동화와 멤버십 혜택을 도입하고 13일 캐릭터명 선점이 시작된다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 오는 26일 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'을 출시한다.
컴투스는 7일 JW메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 '제우스: 오만의 신' 쇼케이스를 개최하고 이 같이 밝혔다. 이날 행사에는 남재관 컴투스 대표이사, 김대훤 에이버튼 대표, 김정훈 컴투스 사업본부장, 정성훈 에이버튼 디렉터, 배우 박지현 등이 참석했다.
남 대표는 이날 쇼케이스에서 "'제우스: 오만의 신'은 오래 남는 MMORPG가 무엇일지 고민하다 나온 작품"이라고 전했다.
개발을 맡은 김대훤 에이버튼 대표는 "MMORPG의 본질은 경쟁이지만 그 경쟁이 지나치게 심해지면서 상위 플레이어 고착, 신규 플레이어 진입 불가 등의 문제가 나타나고 경쟁은 극히 일부만을 위한 콘텐츠가 됐다"고 말했다.
그는 "모두가 부담없이 진짜 재밌게 즐길 수 있는 경쟁형 MMORPG를 만들 수 없을지 질문을 던졌고 경쟁 하나뿐 아니라 모든 요소를 처음부터 고민했다"고 전했다.
'제우스: 오만의 신'은 그리스 로마 신화를 기반으로 한 MMORPG 게임이다. 유저가 자신의 캐릭터를 본딴 인공지능(AI)과 '페르소나'와 대전할 수 있는 '콜로세움'부터 다대다 대전 시스템 '아카디아 대전'까지 다양한 콘텐츠가 구축돼 있다. 출시 이후에도 공성전, 신규 클래스 등 꾸준한 업데이트를 이어갈 전망이다.
AI를 접목한 자동화로 편의성도 높였다. 다만 유저가 직접 조작하면서 흥미를 느낄 수 있는 지점은 자동화에 맡기지 않도록 했다. 원 버튼으로 시작하고 클라이언트를 종료해도 사냥이 계속되는 진보적 형태를 추구했다.
유료 멤버십 관련 내용도 공유됐다. AI 모드 이용 시간이 일 12시간에서 24시간으로 늘어나는 등의 이점이 있지만 과금을 통해서만 얻을 수 있는 상품은 없도록 한다는 입장이다.
이날 쇼케이스에 참여한 배우 박지현은 게임 속 주요 인물 '판도라' 역할을 맡았다. 페이셜 캡처(Facial Capture) 기능으로 박지현의 외모를 본따 캐릭터를 렌더링했고 게임 속 대사 역시 박지현이 직접 녹음했다.
'제우스: 오만의 신'은 다가오는 13일 오후 8시부터 캐릭터명 선점이 가능하며 정식 출시는 26일 오후 12시다.
flurry327@newspim.com