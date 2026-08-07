푸본현대생명, 육군 3군단과 군 장병 금융교육·전역 지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 푸본현대생명은 7일 육군 제3군단과 MOU를 맺었다.
- 군 장병 금융역량 강화와 전역 간부 사회복귀를 돕는다.
- 맞춤형 교육·취업세미나·재무상담을 운영하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 육군 제3군단과 군 장병의 금융역량 강화와 전역 예정 간부의 사회복귀 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
협약식은 지난 6일 육군 제3군단 사령부에서 열렸으며 이재원 푸본현대생명 사장과 김종묵 육군 제3군단장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 군 장병과 간부를 대상으로 맞춤형 금융·경제 교육을 운영하고, 전역 예정 간부의 진로 설계와 취업 세미나를 공동 추진하기로 했다.
푸본현대생명은 군 장병과 간부 대상 금융·경제 교육을 비롯해 전역 예정 간부 취업 지원 및 세미나, 재무설계 상담과 보장분석 서비스 등을 제공할 계획이다. 특히 전역 예정 간부들이 전역 이후 진로와 경제적 자립을 준비할 수 있도록 관련 프로그램을 지속 운영할 예정이다.
이재원 푸본현대생명 사장은 "군 장병들이 복무 기간 금융 지식을 갖추고 전역 이후에도 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 지원하기 위해 이번 협약을 마련했다"며 "앞으로도 금융 이해력 향상과 사회복귀 지원 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com