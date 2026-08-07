교보생명, '교보K-맞춤건강보험' 6개월 배타적사용권 획득

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 7일 복합심사 인수특약 배타적사용권을 획득했다.
- 하나의 상품에 일반심사와 간편심사를 결합했다.
- 유병자·고령층의 보험료 부담을 낮추도록 설계했다.
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유병자도 담보별 일반·간편심사 적용…보험료 부담 낮춰
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 '교보K-맞춤건강보험(무배당, 복합심사형)'에 탑재된 '복합심사 인수특약'이 생명보험협회로부터 6개월간 배타적사용권을 획득했다고 7일 밝혔다.
배타적사용권은 독창적인 보험상품이나 서비스에 대해 일정 기간 다른 보험사의 유사 상품 판매를 제한하는 제도다.
이번에 배타적사용권을 받은 '복합심사 인수특약'은 하나의 상품 안에서 특약별로 일반심사와 간편심사를 각각 적용할 수 있도록 한 것이 특징이다. 건강 상태상 일반심사가 가능한 담보에는 일반 요율을 적용하고, 일반심사 가입이 어려운 담보에는 간편심사를 적용해 한 번에 가입할 수 있도록 했다.
기존 유병자보험은 주계약과 특약 전반에 상대적으로 보험료가 높은 간편심사 요율을 일괄 적용하는 경우가 많았다. 반면 이번 특약은 질병 이력과 관련된 담보만 간편심사로 가입하고, 질환과 무관한 담보는 일반심사로 가입할 수 있도록 해 불필요한 보험료 할증을 줄일 수 있도록 설계했다.
생명보험협회 신상품심의위원회는 일반심사보험과 간편심사보험으로 나뉘던 기존 구조에서 벗어나 하나의 상품 안에 두 심사 방식을 결합한 점을 높게 평가했다.
가입 절차도 간소화했다. 일반심사와 간편심사를 하나로 통합한 '원스톱 고지 프로세스'를 도입해 한 번의 청약으로 특약별 심사 결과를 확인할 수 있도록 했다. 가입 설계 단계에서는 일반심사형 가입 가능 여부를 우선 확인해 불필요한 보험료 부담을 줄일 수 있도록 했다.
교보생명 관계자는 "이번 배타적사용권 획득은 유병자와 고령층 고객의 보험료 부담을 낮추면서 보장 공백을 줄이기 위해 개발한 상품 구조의 차별성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객의 건강 상태와 필요에 맞춘 상품과 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 '교보K-맞춤건강보험'은 사망을 100세까지 보장하는 주계약과 암·뇌혈관질환·심장질환 등 3대 질병을 중심으로 진단·치료·수술·입원 관련 특약을 구성했다. 만 15세부터 최대 76세까지 가입할 수 있다.
yunyun@newspim.com