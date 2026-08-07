랩지노믹스 "디엑솜과 美 암 진단 분야 독점 라이선스 계약"

AI 핵심 요약beta
- 랩지노믹스가 7일 미국 LabGenomics로 디엑솜과 라이선스 계약을 맺었다.
- 미국 시장에 Hema655·MRD30·Lymphoma-ctDNA 3종을 공급한다.
- 혈액암 진단부터 추적관찰까지 사업 확장을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 글로벌 유전체 분자진단 기업 랩지노믹스는 자회사 미국 'LabGenomics'를 통해 액체생검 기업 디엑솜과 미국 암 진단 분야 라이선스 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 미국 랩지노믹스(LabGenomics)는 디엑솜의 혈액암 패널 'Hema655', 미세잔존질환(MRD) 패널 'MRD30', 림프종 순환종양 DNA 패널 'Lymphoma-ctDNA' 3종의 검사 서비스를 미국 시장에 공급하게 된다.
미세잔존질환은 치료 후 체내에 남아 있는 극소량의 암세포를 의미하며 재발 여부를 조기에 확인할 수 있는 지표로 반복 검사 수요가 높은 고부가가치 검사 영역이라고 회사는 설명했다.
디엑솜은 세브란스병원 진단검사의학과 연구진을 중심으로 2017년 설립된 차세대유전체분석(NGS) 기반 분자진단 기업이다. 국내 최초로 독자 액체생검 플랫폼 'PiSeq'를 개발하며 글로벌 선도 액체생검 기업들이 제시하는 수준에 부합하는 성능을 입증했다.
또 PiSeq는 데이터 처리 과정에서 일부 정보를 손실하는 기존 분석 방식과는 달리, 데이터를 모두 보존한 상태에서 5개 지표를 기반으로 변이 신뢰도를 정량화해 미세 변이 검출 정확도를 높였다.
미국 LabGenomics는 이번 계약으로 세포–염색체–유전자에 이어 치료 후 추적관찰까지 혈액암 진단 전 과정을 아우르게 되며, 단일 검사 제공을 넘어 진단부터 모니터링까지 제공하는 혈액암 전문 진단 체계를 구축한다는 계획이다.
또 회사는 상용화 기반도 이미 확보했다. 미국 LabGenomics는 미국 27개 주에서 검사 서비스를 제공하고 있으며, 주요 보험사와의 계약을 통해 보험 청구 및 수가 체계를 구축했다.
또한 써터 헬스(Sutter Health), 어드벤티스트 헬스(Adventist Health) 등 주요 통합의료네트워크(IDN)에도 검사 서비스를 공급하고 있어, 새롭게 도입하는 검사 패널은 검증 완료 후 기존 유통망을 통해 빠르게 상용화할 예정이다.
랩지노믹스 관계자는 "미국 LabGenomics의 검증된 검사 역량에 이미 기술력을 인정받은 디엑솜의 독자 기술이 더해지면 글로벌 선도 기업과 견줄 만한 혈액암 진단을 미국 시장에 제공할 수 있을 것"이라며 "세포 분석부터 유전자 검사, 추적관찰까지 아우르는 완결된 진단 체계를 기반으로 미국 환자들에게 더 나은 진단 서비스를 제공하고, 이를 랩지노믹스의 핵심 성장축으로 키워 나가겠다"고 밝혔다.
한편, 랩지노믹스는 2023년 병리·분자진단기관 큐디엑스(QDx)와 2024년 암 진단 전문기관 아이엠디(IMD)를 인수한 데 이어 최근 두 기관을 LabGenomics 단일 브랜드로 통합했다. 올해 초에는 미국 영업조직을 전면 개편해 규모를 기존 대비 두 배로 확대하고 신임 영업총괄 부사장을 선임하는 등 미국 시장 확대를 위한 영업 체계를 강화했다.
winter1004@newspim.com