박윤영 KT 대표 "AIDC 경쟁력 높이기 위해 그룹 역량 결집해야"

AI 핵심 요약beta
- 박윤영 KT 대표가 6일 목동2 데이터센터를 찾아 AIDC·클라우드 인프라 운영과 기술 개발 현황을 점검했다
- KT는 데이터센터 운영 경험과 네트워크 경쟁력을 바탕으로 실수요 기반 AIDC 사업 확대와 DCI 등 핵심 기술 역량을 강화하고 있다
- 박 대표는 AI 이노베이션 센터에서 D2C 액체냉각 등 차세대 AIDC 기술을 확인하며 KT만의 인프라 경쟁력을 고객 가치로 연결하자고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 박윤영 KT 대표가 6일 서울 양천구 kt cloud 목동2 데이터센터를 방문해 KT그룹의 인공지능 데이터센터(AIDC)·클라우드 인프라 운영과 기술 개발 현황을 점검했다.
KT에 따르면 이날 방문은 'AX Platform Company'의 핵심 인프라인 AIDC 사업의 추진 현황과 KT그룹의 데이터센터 운영·기술 역량을 점검하기 위해 마련됐다.
KT는 축적된 데이터센터 운영 경험과 네트워크 경쟁력을 바탕으로 실수요 기반의 AIDC 사업 확대를 추진하고 있다.
박 대표는 kt 클라우드 목동2 데이터센터를 방문해 데이터센터 운용 업무를 수행하는 직원들을 격려하고 통합관제센터와 주요 시설을 둘러보며 인프라 운영 체계를 점검했다.
이 자리에서 박 대표는 데이터센터 간 상호연결(DCI, Data Center Interconnection) 운영 현황도 함께 확인했다.
DCI는 AI 서비스 확대로 급증하는 데이터센터 간 트래픽을 연결·처리하는 핵심 기술로 박 대표는 이를 기반으로 고객이 체감하는 AI 서비스 품질과 안정성을 높이는 데 힘써달라고 당부했다.
또한 목동2 데이터센터 내 'AI 이노베이션 센터'를 찾아 차세대 AIDC 기술의 개발·실증 현황을 살펴봤다.
이곳에서는 가산 AIDC에 국내 최초로 상용화한 D2C(Direct-to-Chip) 액체냉각을 비롯해 AIDC의 전력 효율과 운영 안정성을 높이기 위한 다양한 솔루션을 검증하고 있다.
박윤영 대표는 "AIDC는 KT가 AX 플랫폼 컴퍼니로 도약하기 위한 핵심 인프라"라며 "오랜 기간 축적한 데이터센터 운영 경험과 기술 노하우가 KT만의 강점인 만큼 이를 차별화된 경쟁력으로 키우고 KT그룹의 역량이 고객 가치로 이어질 수 있도록 그룹 전체가 함께 힘을 모으자"고 말했다.
origin@newspim.com