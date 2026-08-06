민주당 지지층 '1순위 선호도' 김민석 vs 정청래 초박빙 접전 양상

AI 핵심 요약beta
- 민주당 지지층서 정청래·김민석이 초박빙했다
- 최고위원 선호도선 박선원·최민희가 앞섰다
- 이번 조사는 8월 3~4일 성인 1037명을 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민주당 지지층·무당층선 鄭 39.9% 金 39.8%
최고위원 선호도, 박선원 23.7% 최민희 23.3%
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 차기 당대표 1순위 선호도 조사에서 민주당 지지층 표심이 정청래·김민석 후보가 초박빙 양상을 보이는 것으로 6일 나타났다.
최고위원 후보 선호도에서는 친명(친이재명)계 박선원 후보와 친청(친정청래)계 최민희 후보가 선두권을 형성했다.
◆민주당 지지층·무당층 1순위 당대표 선호도, 정청래 39.9% 김민석 39.8%
이날 뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰해 발표한 여론조사에서 민주당 지지층 당대표 선호도 결과 김 후보가 45.0%, 정 후보가 43.2%로 집계됐다.
두 후보 간 격차는 1.8%포인트(p)로 오차 범위 안이었다. 송영길 후보는 7.8%였다.
민주당 지지층에 무당층을 더한 조사에서는 정 후보 39.9%, 김 후보 39.8%로 두 후보 차이는 불과 0.1%p였다. 송 후보는 7.9%였다.
◆최고위원 '민주당 지지층' 박선원·최민희 23%대 지지율
민주당 지지층을 대상으로 한 최고위원 후보 선호도 조사에서는 박선원(23.7%), 최민희(23.3%), 김용(10.5%), 서미화(9.8%), 한민수(5.5%), 임미애(4.5%), 이성윤(4.2%), 김영호(1.6%) 순으로 나타났다.
이번 여론조사는 뉴스토마토 의뢰로 미디어토마토가 지난 8월 3~4일 이틀간 전국 18살 이상 성인 1037명을 대상으로 무선전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
chogiza@newspim.com