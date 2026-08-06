'신작 부재' 웹젠, 2분기 영업이익 56억원...전년비 8.4% 감소

AI 핵심 요약beta
- 웹젠이 6일 2분기 매출 380억원, 영업이익 56억원을 기록했다.
- 상반기 매출 773억원, 영업이익 110억원으로 신작 공백 여파를 받았다.
- 웹젠은 하반기 신작 공개와 IP 해외사업 강화에 나섰다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 신작 공백 속에 2분기 영업수익(매출) 380억원, 영업이익 56억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 2.8% 감소했고 영업이익은 8.4% 줄었다.
2분기 실적을 반영한 상반기 매출은 773억원, 영업이익은 110억원이다. 매출은 전년 동기 대비 4% 감소했고 영업이익은 26.8% 줄었다.당기순이익은 151억원으로 89% 증가했다.
상반기 실적 부진은 신작 게임 출시 부재가 주요 원인이다. 웹젠은 하반기 신작 게임 출시에 집중한다.
자회사 웹젠크레빅스가 개발 중인 전략게임 'PROJECT D1'은 하반기에 게임 정보를 처음 공개하며 2027년 출시를 목표로 한다.
네이버 웹툰 '디펜스 게임의 폭군이 되었다'를 원작으로 한 게임도 개발 중이다. 도트그래픽 기반 2.5D 게임으로 구현되며 타워디펜스와 던전오펜스를 결합한 복합장르로 제작된다.
전략디펜스 게임 '게이트 오브 게이츠'도 개발이 진행 중이다. 디펜스 게임의 전략성과 로그라이크 방식의 육성 시스템을 결합했으며 하반기 중 추가 게임 정보를 공개할 계획이다.
'MU' 지식재산권(IP)을 활용한 'PROJECT G'는 언리얼엔진5 기반으로 개발 중이며 서구권 시장을 겨냥하고 있다. 비공개테스트 후 재정비 중인 '테르비스'는 일본 서브컬처 전시 행사 '코미케'에 출품될 예정이다. 웹젠은 'MU'와 'METIN' 등 기존 게임 IP를 활용한 해외 사업도 강화하고 있다.
김태영 웹젠 대표이사는 "내년으로 가시화된 신작 게임들을 알리기 위해 하반기에 적극적인 사업 일정을 준비하고 있다"면서 "예정된 특별배당금 지급 이행 등 주주가치 제고 노력을 지속하고 게임 사업에 대한 투자를 이어가며 중장기 성장에 대비해 가겠다"라고 전했다.
origin@newspim.com