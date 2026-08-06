소방청, 전국 시·도 구급과장 회의…중증환자 이송체계 전국 확대 점검

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 7일 중증환자 이송체계 개선 전국 시·도 회의를 개최했다
- 소방청은 중앙119센터·헬기 등을 활용한 중증환자 이송 정책과 전남·전북·광주 시범사업 성과·과제를 공유했다
- 소방청은 각 시·도 우수사례와 현장 애로를 수렴해 전국 확대 운영모델을 마련하고 119 책임 이송체계를 구축하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 오는 7일 오후 3시 소방청 대회의실에서 '중증환자 이송체계 개선 관련 전국 시·도 구급과장 회의'를 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 회의는 중증환자가 적정 의료기관으로 신속하게 이송될 수 있도록 소방청이 추진 중인 주요 이송 정책을 전국 시·도와 공유하고, 관련 시범사업의 운영 성과와 개선 과제를 점검하기 위해 마련됐다. 오는 9월 예정된 중증환자 이송체계의 전국 확대를 앞두고 준비 상황도 종합적으로 확인할 계획이다.
소방청은 중앙119구급상황관리센터를 중심으로 시·도 경계를 넘어 고위험 산모를 수용할 병원을 찾고, 병원 선정이 어려운 중증환자는 권역별 최종 치료 병원과 연계해 신속히 이송하는 체계를 운영하고 있다.
또 응급의료 취약지역을 대상으로 119Heli-EMS 운영을 확대하고 있으며, 이번 회의에서는 이러한 정책들이 현장에서 원활하게 이행되고 있는지와 보완이 필요한 사항을 집중 논의할 예정이다.
회의에서는 소방청과 보건복지부가 공동 추진해 온 전남·전북·광주 지역 응급환자 이송체계 시범사업의 운영 성과도 공유한다. 시범사업 과정에서 확인된 개선 과제를 점검하고, 전국 확대를 위한 보완 방안을 논의할 계획이다.
아울러 각 시·도가 자체적으로 추진 중인 중증환자 이송체계 개선 우수사례를 공유하고, 병원 선정과 기관 간 협업 과정에서 발생하는 현장 애로사항도 수렴한다. 소방청은 효과가 검증된 운영 사례를 발굴해 지역별 운영 모델로 확산하는 방안도 함께 검토할 방침이다.
최용철 소방청장 직무대행은 "병원 도착 전 응급의료를 총괄하는 기관으로서 관계부처 및 지방정부와 협력하여 중증환자가 적정 의료기관에 신속히 이송될 수 있도록 119가 끝까지 책임지는 이송체계 구축을 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com