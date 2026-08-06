포스코, 희귀가스 사업 항공우주·방산으로 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 포스코에어솔루션이 6일 항공우주·방산용 희귀가스 국제품질인증 AS9100D를 아시아 최초로 획득했다.
- 포스코그룹은 고순도 제논·크립톤 생산체계와 인증을 기반으로 인공위성·우주탐사선 추진제 공급을 확대한다.
- 광양제철소 희귀가스 공장 준공으로 국산 희귀가스 공급망을 구축했고 성능도 수입산과 동등하다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 반도체용에 집중됐던 희귀가스 사업을 항공우주·방산 분야로 확대한다. 고순도 제논과 크립톤 생산체계에 이어 국제 품질인증까지 확보하며 미래산업용 소재 국산화에 속도를 낸다.
포스코그룹 산업가스 전문기업 포스코에어솔루션은 항공우주·방산용 고순도 희귀가스 제조 분야에서 국제 품질경영시스템 'AS9100D' 인증을 획득했다고 6일 밝혔다. 희귀가스 제조 분야에서 해당 인증을 받은 것은 아시아 최초다.
AS9100D는 ISO 9001을 기반으로 제품 안전성과 공정 일관성, 생산 이력 추적, 위험 관리 등 항공우주·방산 분야의 품질 요구사항을 추가한 국제 표준이다.
포스코에어솔루션은 이번 인증을 바탕으로 인공위성과 우주탐사선의 전기추력기 추진제로 사용되는 고순도 제논과 크립톤 공급을 확대할 계획이다.
회사는 지난 6월 광양제철소 동호안 부지에 연산 13만N㎥ 규모의 고순도 희귀가스 생산공장을 준공했다. 이를 통해 국내 최초로 희귀가스 4종의 원료 조달부터 생산까지 이어지는 공급망을 구축했다.
한국항공우주연구원 시험에서는 포스코에어솔루션의 제논과 크립톤이 수입산 제품과 동등한 성능을 보였다.
김대연 포스코에어솔루션 사장은 "항공우주·방산용 희귀가스 시장에서 신뢰받는 핵심 공급자로 자리 잡겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com