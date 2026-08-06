인천공항 여객터미널, 대형 미디어아트로 다채로운 볼거리 제공

AI 핵심 요약beta
- 인천공항이 6일 여객터미널 16곳에서
- 23종의 신규 미디어아트 콘텐츠를 상영했다
- 입체감 구현 작품 '뜻밖의 우주인'과 '소녀,그리고 바다'로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 인천국제공항(이하 인천공항)이 여객터미널 곳곳에 배치된 미디어 장치를 활용해 공항 이용객들에게 새로운 시각적 이용을 선사하고 있다. 인천공항은 제1여객터미널 중앙 미디어타워를 시작으로 3층 엘리베이터, 제2여객터미널 입국 동선 등 16개 주요 시설에서 총 23종의 신규 미디어아트 콘텐츠를 상영 중이다.
공항 측은 "이러한 연출을 통해 여객터미널을 이동 목적지 이상의 내용를 지닌 문화 중심 공간으로 구성해 가고 있다"고 설명했다.
시각적 주목도가 높은 미디어타워에서는 아나몰픽 기법으로 3차원 입체감을 구현한 두 작품이 상영된다. '뜻밖의 우주인'은 무중력 공간과 일상의 결합을 유쾌하게 다룬 영상이다. 엘리베이터 문이 열린 후 나타나는 우주인의 모습은 이용객들의 호기심을 자극하며, 공항이 지향하는 미래적 내용를 투영한다.
함께 편성된 '소녀, 그리고 바다'는 소녀와 혹등고래가 수중에서 교감하며 유영하는 서사를 담았다. 대형 스크린의 구조를 적극적으로 활용해 깊은 수중 세계의 공간감을 살리고, 두 생명체의 평화로운 동행을 생동감 있게 묘사했다.
제1여객터미널 3층 엘리베이터 상단 스크린에서도 고유의 콘텐츠가 상영된다. '물빛 아래 푸른 쉼표'는 수족관 속 생물들의 부드러운 움직임을 아나몰픽 기술로 표현해 바쁜 여객들에게 시각적 여유를 제공한다. '종이의 여행'은 종이비행기가 날아다니는 모습을 아날로그 질감과 다이내믹한 연출로 조화시켜 여행의 기대감을 자극한다.
whitss@newspim.com