한국투자증권, 국내 최초 상반기 영업이익 2조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 6일 상반기 영업이익 2조1701억원을 기록했다
- 위탁매매·자산관리·기업금융·운용 부문 수수료 수익이 크게 늘었다
- 자기자본 13조1922억원 등 자본력 기반 균형 수익구조를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 6일 올해 상반기 연결 기준 영업이익이 2조1701억원으로 전년 동기 대비 89.1% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 68.9% 증가한 1조7311억원으로 집계됐다.
지난해 국내 증권업계 최초로 연간 영업이익과 순이익 2조원을 넘어선 한국투자증권은 올해 반기 만에 전년도 전체 이익에 준하는 성과를 거뒀다. 특히 2분기 실적은 분기 기준 역대 최대치였던 지난 1분기 이익 규모를 상회하는 수준이다.
한국투자증권 잠정실적 공시에 따르면 상반기 수익 비중은 위탁매매(BK) 41.2%, 자산관리(WM) 15.8%, 기업금융(IB) 16.0%, 운용(Trading) 27.0% 등이었다.
부문별로는 증시 호조 속 위탁매매 관련 수수료수익이 직전 분기 대비 44.2% 증가했다. MTS '한국투자'의 지속적인 기능 개편을 통해 AI 기반 투자 정보 제공을 확대하며 비대면 투자 편의성을 높이는 한편, 코인원, 인베스팅닷컴, 네이버페이 등 제휴 채널을 다변화해 리테일 고객 접점을 넓힌 것이 주효했다고 회사 측은 설명했다.
자산관리 부문은 발행어음과 종합투자계좌(IMA), 수익증권 등 주요 금융상품 판매 호조에 힘입어 수수료 수익이 106.8% 증가했다. 6월 말 기준 개인 고객 금융상품 잔고는 105조원으로 확대됐다. 올해 상반기에만 매달 평균 3조3000억원 규모의 개인 자금이 유입된 셈이다. 퇴직연금에서는 증권업계 전체 자금 순유입액의 16.9%에 해당하는 5조7000억원 가량의 적립금을 유치했다.
기업금융 부문은 ECM과 유상증자, 국내채권 인수 등에서 수수료 수익 1위를 기록했다. 운용 부문 역시 IMA 시장 형성에 맞춰 리테일 상품 공급, IB 딜 소싱과 연계한 사업 모델을 공고히 하며 호실적을 뒷받침했다.
한편 6월 말 별도 기준 한국투자증권의 자기자본은 13조1922억원으로 국내 증권업계 최대 규모를 유지하고 있다. 회사는 이러한 자본력을 바탕으로 22조4700억원 규모의 발행어음과 2조9400억원의 IMA 자금을 운용하고 있다.
한국투자증권 관계자는 "특정 사업 부문이나 시장 상황에 좌우되지 않는 균형 잡힌 수익구조를 바탕으로 안정적인 성장세를 이어가고 있다"며 "고도화된 리스크 관리와 차별화된 경쟁력을 바탕으로 변동성 큰 시장 상황에 철저히 대응하며 글로벌 수준의 금융투자회사로 도약하기 위한 기반을 계속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com