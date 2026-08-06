[종합] 특검, '양평' 원희룡 2차 조사…'당정대 회의' 한동훈·방기선 수사도 속도

AI 핵심 요약beta
- 종합특검이 6일 원희룡·한동훈·방기선을 소환해 양평고속도로와 비상계엄 의혹을 수사했다
- 원희룡은 양평고속도로 노선 변경·사업 백지화 및 휴대전화 포렌식 위법성을 주장하며 직권남용 혐의 조사를 받았다
- 종합특검은 2024년 12월4일 당정대 회의·안가 회동, 검찰총장 등 내란중요임무종사 관련 자료를 압수수색해 계엄 정당화 논리 개발 여부를 확인하고 있다
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특검, 안가회동 "정당화 논리 개발" 의혹 수사
한동훈, "정치특검의 언플" 반박…소환장은 수령
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 6일 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹과 12·3 비상계엄 직후 당정대 회의 및 안가 회동 의혹 수사에 속도를 내고 있다. 원희룡 전 국토교통부 장관을 두 번째로 소환조사한 데 이어 한동훈 무소속 의원(전 국민의힘 대표)에게 참고인 출석을 통보했고, 방기선 전 국무조정실장도 참고인 신분으로 조사했다.
원 전 장관은 이날 오전 9시51분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 출석했다.
그는 "법관이 정한 시간도 무시하고 절차도 법을 어기고, 자기들은 선별된 특별한 집단이라고 생각하는 모양"이라며 "특검 수사는 법관이 발부한 영장을 정면으로 무시한 위법"이라고 주장했다.
이어 "적법한 수사에는 응하겠지만 위법에는 단호히 대처하겠다"고 밝혔다. 다만 휴대전화 비밀번호를 제공하지 않은 이유 등을 묻는 질문에는 답하지 않은 채 조사실로 향했다.
종합특검은 원 전 장관이 지난 2023년 양평고속도로 종점을 양서면에서 김건희 여사 일가 땅이 있는 강상면으로 변경하는 과정과 이후 사업 백지화를 결정한 경위를 수사하고 있다. 종합특검은 원 전 장관이 법 위반 소지가 있다는 법률 자문을 받고도 이와 배치되는 보도자료를 배포하고, 도로정책심의위원회 등 적법 절차를 거치지 않은 채 사업 백지화를 발표했다고 의심하고 있다.
원 전 장관 측이 압수 휴대전화 비밀번호 제공을 거부하자 종합특검은 국립과학수사연구원에 의뢰해 비밀번호를 해제했다. 이에 대해 원 전 장관 측은 영장상 절차를 위반한 포렌식이라며 위법 수집증거라고 주장하고 있지만, 종합특검은 적법한 절차에 따른 압수물 분석이라는 입장을 유지하고 있다.
종합특검은 이날 지난 2024년 12월 4일 당정대 회의와 같은 날 저녁 안가 회동 경위를 확인하기 위해 한 의원을 오는 12일 오전 10시 참고인으로 소환한다고 밝혔다. 같은 의혹과 관련해 방기선 전 국무조정실장도 이날 참고인으로 조사했다.
종합특검은 비상계엄 해제 당일 열린 당정대 회의와 삼청동 안가 회동에서 비상계엄을 정당화하는 논리를 개발했다고 보는 것으로 알려졌다. 앞서 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 박성재 전 법무부 장관에게 징역 25년을 선고하면서 2024년 12월 4일 당정대 회의에서 윤석열 전 대통령 탄핵소추와 수사 대응 계획이 논의됐다고 판단한 바 있다.
법원은 박 전 장관이 임세진 전 법무부 검찰과장에게 계엄 정당화 문건을 작성하라고 지시했고, 안가 회동 참석자들이 이 문건을 토대로 비상계엄의 정당성과 불가피성에 관한 논리를 구성해 이를 윤 전 대통령에게 보고했다고 짚었다.
한 의원은 이와 관련해 "이재명 정권의 정치 특검이 언플(언론 플레이)을 했다"며 "저런 참고인 소환 통보를 받은 사실이 없다. 저는 계엄 당일 여당 대표임에도 누구보다 앞장서서 계엄을 저지했다"고 반박했다.
이에 종합특검은 이날 오후 4시 30분께 공지를 통해 "참고인 한 의원에 대한 우편 소환장은 이날 의원실에서 수령했다"고 전했다.
종합특검은 한 의원에게 당시 당정대 회의 참석 경위와 논의 내용, 이후 안가 회동과의 연관성 등을 확인할 계획이다.
한편 종합특검은 심우정 전 검찰총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장의 내란중요임무종사 등 혐의와 관련해 이날 오전부터 대검찰청 비상안전담당관실과 정보통신과에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 종합특검은 관련 자료를 확보해 비상계엄 당시 검찰 지휘부의 대응과 검사 파견 검토 경위 등을 확인할 방침이다.
yek105@newspim.com