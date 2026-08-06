[내일날씨] 절기상 '입추'에 폭염 절정…서울 한낮 39도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 7일 전국 낮 최고 39도 폭염을 예보했다
- 아침 최저 22~27도, 낮 최고 31~39도로 매우 덥겠다
- 전 해상 물결은 비교적 잔잔하고 미세먼지는 좋음 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 절기상 가을이 시작된다는 '입추(立秋)'이자 금요일인 오는 7일은 낮 최고기온이 40도에 육박하는 등 폭염이 절정에 달하겟다.
6일 기상청에 따르면 오는 7일 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 최고기온이 39도까지 올라 무덥겠다.
아침 최저기온은 22~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 31~39도로 예상된다. ▲서울 39도 ▲인천 38도 ▲수원 38도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 39도 ▲광주 38도 ▲대구 37도 ▲부산 35도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com