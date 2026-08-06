딥시크, AI 서비스 가격 대대적 인상 계획...업계 파장 예고

AI 핵심 요약beta
- 딥시크가 6일 AI 서비스 가격을 대폭 올린다 밝혔했다.
- 현재 초저가였던 토큰 단가가 크게 인상될 전망이다.
- IPO 준비와 막대한 인프라 비용이 배경으로 꼽혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 자사 AI 서비스 전반에 걸쳐 대대적인 가격 인상을 추진한다.
6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 항저우에 본사를 둔 딥시크는 이날 공지를 통해 구체적인 인상 폭은 밝히지 않았으나 "상당한 수준(substantial)"의 가격 인상이 예정되어 있다며 이용자들에게 이에 대비할 것을 당부했다.
현재 딥시크는 'V4 플래시' 모델 기준으로 입력 토큰 100만 개당 0.14달러, 출력 토큰 100만 개당 0.28달러라는 파격적인 저가를 책정하고 있다. 이는 중국 내 주요 경쟁사인 문샷의 '키미 K3' 모델 가격(입력 3달러, 출력 15달러)이나 미국 앤스로픽의 최고 성능 모델 '페이블 5' 가격(입력 10달러, 출력 50달러)과 비교해 현저히 낮은 수준이다.
딥시크의 초저가 전략은 글로벌 AI 시장에서 초고성능 AI 도구의 비용적 가치에 대한 갑론을박을 불러일으켰다. 기존 대비 터무니없이 낮은 가격대로 인해 시장에서는 비용이 더 들거나 성능이 떨어지는 다른 AI 모델들이 도태되는 일명 '딥시크 데스존(death zone)'이라는 용어까지 등장했다. 나아가 이 같은 수익성 위협은 오픈AI와 앤스로픽의 기업공개(IPO) 계획에 중대한 변수로 떠오르기도 했다.
전문가들은 이번 가격 인상 결정이 저가·오픈소스 서비스 경쟁이 치열했던 중국 AI 시장의 변곡점이 될 수 있다고 본다. 그간 적자 생존식 가격 경쟁을 벌여온 스타트업과 투자자들은 초저가 서비스 시대를 끝내고 상업적으로 유효한 수익 모델을 구축할 명분을 얻게 됐다.
이번 가격 조정은 딥시크의 대규모 투자 유치 및 상장 추진과 맞물려 있다. 앞서 블룸버그는 딥시크가 이르면 올해 안에 IPO를 실시하기 위한 준비에 착수했으며 대규모 자금 조달을 진행 중이라고 보도한 바 있다. 창업자인 량원펑 회장 역시 빠르게 늘어나는 사용자 기반과 투자자들의 수익성 기대치, 그리고 고비용 컴퓨팅 인프라 구축에 들어가는 막대한 자금 수요 사이에서 균형을 잡아야 하는 과제에 직면했다.
실제 딥시크는 내몽골 지역에 대규모 데이터센터를 설립하는 등 총 1기기와트(GW) 규모의 AI 연산 능력을 확보하는 프로젝트를 추진 중이다. 젠슨 황 앤비디아 최고경영자(CEO)에 따르면 최첨단 가속기를 탑재한 1GW 규모 데이터센터 구축에는 약 500억 달러가 소요된다. 중국 내 인프라 구축 비용이 미국보다 낮다 하더라도 천문학적인 자금이 들어가는 셈이다.
이번 가격 인상은 딥시크의 API를 직접 호출해 서비스를 개발·운영하는 기업과 개발자들에게 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 아울러 딥시크의 가격 인상이 다른 AI 서비스 제공업체들의 연쇄 가격 인상으로 이어질 가능성도 제기된다. 다만 딥시크의 V4 플래시 모델 가중치(weights)가 오픈소스로 공개되어 있어 타사 서버를 통한 이용이 가능하다는 점은 가격 인상 폭을 제약하는 요소로 작용할 수 있다.
wonjc6@newspim.com