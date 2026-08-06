여권 내부서도 제기되는 레버리지 책임론…정청래·조국, 김민석·靑에 공세

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 당대표 경선에서 단일종목 레버리지 ETF 책임 공방이 6일 격화됐다.
- 정청래는 김민석 총리 재임 때 ETF 도입으로 투자자 피해가 났다며 사과와 책임을 요구했다.
- 조국과 친명계는 정부·여당의 공동 책임과 당 지도부 책임을 함께 거론하며 문책을 촉구했다.
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조국 "명백한 정책 실패…김용범 등 책임질 사람 책임져야"
친명계 "정청래도 책임에서 자유롭지 못해" 반박도
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국내 증시 변동성의 주요 원인으로 지목되는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싸고 더불어민주당 당대표 경선에서 책임 소재를 둘러싼 공방이 격화되고 있다.
여기에 범여권 대권주자인 조국 조국현신당 혁신정책연구원장까지 정부 책임론을 제기하면서 파장이 확산하는 양상이다.
◆ 정청래 "김민석 총리 때 신중하지 못해 많은 사람들이 피눈물"
6일 정치권에 따르면 정청래 당대표 후보는 경쟁자인 김민석 후보의 국무총리 재임 시절 해당 제도가 도입된 점을 고리로 비판을 이어갔다.
정 후보는 페이스북에 "김 후보는 단일종목 레버리지 ETF에 대해 사과도 안 했다"며 "2차 TV토론으로 게임은 끝났다"고 주장했다. 아울러 김 후보가 제기했던 '신천지 개입 의혹'에 대해서도 "근거를 못 대면 허위신고가 된다"고 비판했다.
정 후보는 지난 5일 열린 2차 TV토론회에서도 "김민석 총리 때 신중하지 못하게 처리한 단일 종목 레버리지 ETF로 실제로 많은 사람들이 피눈물을 흘리고 있다"며 "금감원장께서는 드러누워서라도 막아야 한다고 했다는데, 이 부분에 대한 책임감을 느끼셔야 한다"고 지적했다.
조국 원장도 이날 자신의 페이스북에 '레버리지 ETF 사태, 누군가 책임지는 게 맞지 않나'라는 제목의 언론 사설을 공유하며 이틀 연속 정부 책임론을 강조했다.
조 원장은 전날에도 "정부의 단일종목 레버리지 ETF 도입은 명백한 정책 실패"라며 "전문가들의 지적에도 청와대 정책실장이 도입을 주장했고, 6·3 지방선거 직전에 상장됐다"고 지적했다.
그러면서 김용범 청와대 정책실장과 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등의 이름을 거론하며 문책과 청와대 민정수석실의 감찰을 촉구했다.
◆ 친명계 "정청래도 책임에서 자유롭지 못해...당이 책임지는 것이 집권여당의 자세"
반면 당내에서는 당시 당 지도부였던 정 후보 역시 책임에서 자유롭지 못하다는 반론과 함께, 정부·여당의 공동 책임이라는 반박이 이어졌다.
서미화 최고위원 후보는 6일 YTN 라디오 인터뷰에서 "레버리지법을 국회가 통과시킬 당시 당 대표가 정청래 후보였다"며 "통과시켜 놓고 거부권을 행사 안 했다는 말이냐"고 정 후보를 겨냥했다.
친명계 김영진 의원도 SBS 라디오에서 "여당과 정부는 결과로 (함께) 책임지는 것"이라며 "누구의 책임이라 말하기보다 과정을 어떻게 잘 관리해 왔는지 종합적으로 보는 것이 필요하다"고 밝혔다.
송영길 당대표 후보 역시 전날 TV토론에서 "문제가 발생하면 책임을 총리나 대통령에게 돌리는 것이 아니라 당이 다 책임지는 것이 집권 여당 대표의 자세"라고 지적했다.
allpass@newspim.com