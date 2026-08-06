BGF리테일, 2분기 영업익 849억원…전년 比 22.3%↑

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 6일 2분기 실적 호조를 발표했다
- 여름 상품·차별화 상품으로 매출·이익률이 개선됐다
- 장보기·외국인 특화점 확대하며 고객층 세분화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 우호적인 날씨와 소비심리 회복, 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 냈다.
◆ 여름 상품 호조·상품 구성 개선에 수익성 상승
BGF리테일은 올해 2분기 매출액이 2조4268억원으로 전년 동기 대비 6.0% 증가했다고 6일 밝혔다. 영업이익은 849억원으로 22.3% 늘었다.
물류 파업에 따른 일회성 비용이 발생했지만 동일점 매출 성장세가 확대되며 실적 개선을 이끌었다. 전년보다 적었던 강수일수와 평균기온 상승, 소비심리 회복, 고유가 피해지원금 효과, 외국인 관광객 증가 등이 긍정적으로 작용했다.
음료와 아이스크림 등 수익성이 높은 여름 상품 판매도 늘었다. 깨먹는 디저트 시리즈와 'PBICK 더 키친' 간편식 등 차별화 상품, 고유가 피해지원금에 맞춘 생필품 프로모션도 매출 증가에 기여했다.
상품 구성도 개선됐다. 전체 매출에서 담배가 차지하는 비중은 줄고 식품과 가공식품 비중은 각각 0.4%포인트, 0.9%포인트 상승했다. 이에 따라 평균 상품이익률도 개선됐다.
◆ 장보기·외국인 특화점 확대
BGF리테일은 고객층을 세분화한 점포 전략도 강화하고 있다.
1~2인 가구를 겨냥한 장보기 특화점을 확대하고 스마트 그로서리 점포를 열어 근거리 장보기 수요를 공략했다. 방한 외국인을 대상으로 한 관광상품 특화점과 국내 거주 외국인을 위한 해외 식재료 운영점도 도입했다.
올해 상반기 누적 매출액은 4조5472억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 영업이익은 1230억원으로 33.7% 늘었다.
kji01@newspim.com