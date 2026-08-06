휴젤, 매출 2545억원·영업익 1037억원…상반기 역대 최대

AI 핵심 요약beta
- 휴젤이 6일 상반기 최대 실적을 냈다
- 매출 2545억원, 영업익 1037억원을 기록했다
- 톡신·필러 해외판매와 화장품이 성장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
美 직판 투자로 영업익 증가폭 제한
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤이 보툴리눔 톡신과 필러, 화장품 사업의 고른 성장에 힘입어 역대 최대 상반기 실적을 달성했다. 미국 직판 체제 구축을 위한 투자로 수익성은 일부 영향을 받았지만, 해외 시장을 중심으로 외형 성장을 이어갔다.
휴젤은 연결 기준 올해 상반기 매출 2545억원, 영업이익 1037억원, 당기순이익 853억원을 기록했다고 6일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 27.2%, 영업이익은 8.4%, 순이익은 23.5% 증가했다.
2분기 매출은 1379억원으로 전년 동기보다 25.1% 늘며 분기 기준 최대치를 다시 경신했다. 영업이익은 560억원으로 지난해 같은 기간과 비슷한 수준(-1.1%)을 유지했고, 순이익은 447억원으로 17.1% 증가했다.
회사는 미국 직판 체제 구축과 전략적 마케팅 확대 등 미래 성장을 위한 선제적 투자 비용이 반영되면서 영업이익 증가폭은 제한됐다고 설명했다.
실적은 주력 품목인 보툴리눔 톡신과 필러·스킨부스터의 해외 판매 확대가 견인했다. 상반기 해외 매출은 전체의 약 67%를 차지했으며, 보툴리눔 톡신과 필러·스킨부스터 해외 매출만 1621억원을 기록했다. 북남미 지역 매출은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했고, 아시아태평양과 유럽에서도 20%대 중후반 성장률을 기록하며 지역별 고른 성장세를 보였다.
품목별로는 보툴리눔 톡신이 가장 높은 성장세를 나타냈다. 상반기 매출은 1494억원으로 전년 동기 대비 46.6% 증가했다. 국내에서도 2분기 톡신 매출이 205억원으로 약 8% 늘며 경쟁 심화 속에서도 성장세를 이어갔다.
필러·스킨부스터 부문은 유럽 시장 판매 확대에 힘입어 상반기 661억원의 매출을 기록했다. 화장품과 기타 사업 매출도 390억원으로 전년 동기 대비 31.7% 증가하며 실적 개선에 힘을 보탰다.
휴젤은 국내 시장에서 제품 포트폴리오 다각화와 번들링 전략을 강화하는 한편, 미국과 브라질 등 핵심 해외 시장 공략을 확대할 계획이다.
캐리 스트롬 휴젤 글로벌 최고경영자(CEO)는 "역대 최대 상반기 실적은 글로벌 시장에서 휴젤의 경쟁력을 보여주는 성과"라며 "미국 시장 입지 확대와 주요 국가에서의 사업 기회 발굴을 지속해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
장두현 휴젤 한국 CEO는 "국내 시장 리더십을 바탕으로 해외 주요 시장에서도 균형 있는 성장을 이어가고 있다"며 "기존 주력 사업 경쟁력을 높이는 동시에 제품 포트폴리오 다변화에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com