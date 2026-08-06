에이루트, 글로벌 리테일 박람회서 신규 채널 확보

AI 핵심 요약beta
- 에이루트가 6일 미국 라스베이거스 리테일NOW 2026에 참가해 신규 비즈니스 채널을 확보했다
- 에이루트는 부스를 열고 POS 프린터·바코드 스캐너와 라이너리스 신제품 등 주력 라인업을 선보였다
- 에이루트는 북미 대형 리테일 채널 협업과 수출바우처 사업을 통해 해외 시장 공략과 하반기 성과 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트가 미국 라스베이거스에서 열린 글로벌 리테일 박람회 'RetailNOW 2026'에 참가해 신규 비즈니스 채널을 확보했다고 6일 밝혔다.
미국 유통솔루션 공급자협회(RSPA)가 주최한 이번 행사에는 170여개 글로벌 소매 및 결제 IT 기업에서 1500명 이상이 참석했다. 2018년 이후 가장 많은 기업이 참가한 규모다.
회사에 따르면 에이루트는 자체 부스를 운영하며 주력 제품인 POS(Point Of Sale) 프린터와 시스템, 바코드 스캐너를 선보였다. 라이너리스 신제품 'SLK-SL103'과 프리미엄 모바일 프린터도 함께 소개했다.
재정비된 미국 법인 인력과 본사 인원이 대거 참가해 브랜드 '세우(SEWOO)' 홍보와 신규 채널 확보에 집중했다. 회사 관계자는 "행사를 기점으로 신규 북미 대형 거래선 발굴에 주력해 해외 시장 공략을 가속화할 것"이라며 "북미 대형 리테일 채널과 협업해 하반기 성과 확보에 나서겠다"고 말했다.
한편 에이루트는 최근 중소벤처기업부가 주관하는 2026년 수출지원기반활용사업(수출바우처)에 선정돼 신규 해외 규격 인증 확보 후 영업 활동을 강화할 계획이다.
nylee54@newspim.com