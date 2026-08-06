뉴인텍, 하반기 '전력용 커패시터' 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 뉴인텍이 6일 상반기 흑자전환을 계기로 하반기 전력용 커패시터 사업 확대에 나선다고 밝혔다.
- 상반기 자동차용 커패시터와 증착필름 매출 증가로 영업이익이 흑자전환했으며 추가 프로젝트 매출은 4분기부터 반영될 것으로 예상된다고 했다.
- 하반기엔 전력용 커패시터 매출을 더해 매출 기반을 다변화하고 2026년 매출 1000억원 달성을 목표로 전기차·산업용 전력전자 시장 공략에 집중할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 자동차용 커패시터 전문기업 뉴인텍이 상반기 흑자전환을 바탕으로 하반기 전력용 커패시터 사업을 확대한다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 상반기 자동차용 커패시터와 증착필름 매출 증가로 연결 기준 영업이익 흑자전환을 기록했다. 별도 기준으로 자동차용 커패시터 매출은 전년 동기 대비 약 30%, 증착필름 매출은 약 11% 증가했다.
뉴인텍은 저압·고압·특고압 진상용 커패시터를 중심으로 전력시설, 공장, 변압기, 송배전선로, ESS(에너지저장장치) 등 다양한 전력 인프라에 대응하고 있다. 전력용 커패시터는 전력 품질 개선과 효율 향상에 활용되는 핵심 전력전자 부품이다.
현재 기존 거래처를 중심으로 신규 프로젝트 참여와 입찰을 진행 중이며, 일부 프로젝트 매출이 진행 중이다. 추가 신규 프로젝트는 4분기부터 순차적으로 반영될 것으로 예상된다.
하반기에는 자동차용 커패시터와 증착필름 성장세를 이어가면서 전력용 커패시터 추가 매출을 통해 매출 기반을 다변화할 계획이다. 회사는 2026년 연결기준 매출 1,000억원 달성을 목표로 전기차·하이브리드차 중심의 자동차용 커패시터 사업에 더해 전력시설·산업용 전력전자 분야로 적용처를 확대해 실적 안정성을 높이는 데 집중할 방침이다.
nylee54@newspim.com