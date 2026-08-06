CJ프레시웨이, 2분기 영업익 14.2% 감소…"온라인 사업으로 성장"

AI 핵심 요약beta
- CJ프레시웨이가 6일 2분기 실적을 발표했다.
- 매출·취급고는 늘었지만 투자 영향으로 영업이익·순이익이 감소했다.
- 온라인 식자재 플랫폼 '식봄'과 급식사업 성장으로 중장기 디지털 유통 경쟁력 강화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ프레시웨이의 2분기 영업이익이 시장 확대를 위한 투자 부담에 뒷걸음질쳤다. 매출은 늘었지만 수익성은 오히려 후퇴한 모습이다.
CJ프레시웨이는 2분기 연결기준 영업이익이 235억3300만원으로 전년 동기 대비 14.2% 감소했다고 6일 공시했다. 당기순이익은 101억3900만원으로 32.3% 줄어든 것으로 잠정 집계됐다. 반면 매출액은 9231억6200만원으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했다.
매출은 늘었는데 이익은 줄어든 전형적인 외형-수익성 엇박자 흐름이다. 같은 기간 취급고(GMV)는 1조3629억원으로 전년 동기 대비 13.3% 늘어 매출 증가율의 세 배 가까운 성장세를 보였다.
CJ프레시웨이 측은 "온라인 유통 사업의 시장 선점과 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 전략적 자원 투입이 영업이익 감소에 영향을 미쳤다"고 설명했다.
사업부문별로 보면 외식 식자재 및 식품원료 유통사업 매출은 4184억원을 기록했다. 이 가운데 온라인 사업 매출은 전년 동기 대비 51% 늘며 전체 성장을 견인했다. 지난 3월 지분을 인수한 B2B 식자재 플랫폼 '식봄'의 성장이 힘을 보탰다는 분석이다. CJ프레시웨이의 물류 경쟁력과 식봄 플랫폼을 결합한 통합배송 상품이 두배 이상 확대되며 고객 편의성도 함께 강화됐다. 이런 전략에 힘입어 2분기 식봄 거래액(GMV)은 누적 1513억원으로 전년 동기 대비 25.8% 증가했다. 식품 원료 부문 매출은 데이터 기반 잠재 고객 발굴과 신규 수주 확대에 힘입어 14.3% 늘었고, 프랜차이즈 경로의 취급고 매출도 11% 증가했다.
급식사업 매출은 4983억원으로 집계됐다. 급식 식자재 부문은 키즈 및 학교 급식 경로를 중심으로 매출이 확대됐고, 단체급식 부문은 전년 동기 대비 4.9% 성장했다. 특히 신규 수주 규모가 전년 동기 대비 43.7% 늘었는데, 육군훈련소와 해병대 1사단 등 군급식 사업장을 잇달아 확보한 점이 눈에 띈다. 컨세션 경로 매출도 21% 성장하며 급식사업 전반의 성장을 뒷받침했다.
임성철 CJ프레시웨이 최고재무책임자(CFO)는 "식봄을 중심으로 한 온라인 플랫폼 사업을 미래 성장의 핵심 축으로 삼아 고객과 판매자 모두에게 최적화된 서비스를 제공하며 식자재 유통 시장의 디지털 생태계를 선도하겠다"라고 말했다.
fineview@newspim.com