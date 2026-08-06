엔씨, '게임스컴 2026'서 글로벌 신작 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 26일부터 독일 게임스컴 2026에서 글로벌 신작을 공개했다
- 아이온2·신더시티·프로젝트 본파이어를 ONL에서 선보였다
- 길드워3는 B2B관에 참가해 글로벌 행보를 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = ㈜엔씨가 26일부터 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026(gamescom 2026)'에 참가해 글로벌 신작 라인업을 선보인다.
엔씨는 게임스컴 개막 전야제 '오프닝 나이트 라이브(Opening Night Live, 이하 ONL)'를 통해 ▲아이온2(AION 2) ▲신더시티(CINDER CITY) ▲프로젝트 본파이어(Project Bonfire) 등 총 3종의 글로벌 신작을 출품한다.
'아이온2'는 오는 9월 30일 얼리액세스(Early Access)를 시작으로 글로벌 서비스에 돌입한다. 얼리액세스 참여권을 포함한 파운더스팩(Founder's Pack)이 판매중이다. 엔씨는 이번 게임스컴을 통해 글로벌 이용자와의 접점을 확대하고 출시 전 기대감을 높일 계획이다.
'신더시티'는 오픈월드 시네마틱 3인칭 슈터 장르다. ONL에서 신더시티 세계관의 배경을 담은 신규 트레일러를 공개할 예정이다. 신더시티는 지난 7월 스팀 페이지를 오픈한 이후 글로벌 이용자들과 게임 개발 소식을 공유하며 소통하고 있다.
엔씨는 개발명 '프로젝트 본파이어'로 알려진 신작을 ONL에서 최초 공개한다. 트레일러를 통해 게임의 정식 타이틀을 발표하고, 주요 콘셉트와 특징을 선보일 예정이다. 이후 게임에 대한 추가 정보도 순차적으로 공개된다. ONL 예고 티저 영상은 엔씨 공식 유튜브 채널을 통해 확인 가능하다.
엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 PC·콘솔 타이틀로 개발 중인 '길드워3'는 B2B관에 참가한다. 길드워3는 지난 6월 '서머 게임 페스트 2026(Summer Game Fest 2026)'에서 최초 공개된 이후 글로벌 게임쇼 참가를 이어가고 있다.
flurry327@newspim.com