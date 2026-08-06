정부, 한화오션·에코프로비엠 등 '슈퍼을' 5곳 선정...소부장 핵심기업 추가 육성

AI 핵심 요약beta
- 정부가 6일 한화오션·에코프로비엠 등 5개사를 제3기 소부장 슈퍼을 기업으로 선정했다
- 이들 기업은 기계금속·디스플레이·반도체·전기전자 분야에서 잠수함 연료전지·OLED·레이저 어닐링·고체전해질·동판 소재 등 핵심 기술 개발에 나선다
- 정부는 과제당 최대 200억원, 7년 이상 대형 R&D를 지원해 소부장 공급망 안정 정책을 글로벌 기술 경쟁력 확보 단계로 확장할 계획이다
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제3기 슈퍼을 프로젝트 5건 공개
과제당 최대 200억원·7년 이상 장기 R&D 지원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 한화오션과 에코프로비엠 등 5개 기업을 제3기 소재·부품·장비(소부장) '슈퍼을' 프로젝트 대상으로 선정했다. 글로벌 공급망에서 핵심 기술과 대체불가능성을 갖춘 소부장 기업을 추가 육성해 첨단산업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
재정경제부에 따르면 6일 무역보험회사에서 허장 2차관 주재로 열린 '제16차 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회'에서 제3기 소재부품기술 슈퍼을 기업 선정 결과가 보고됐다. 이번 회의에서는 소부장 협력모델 승인, 제3기 슈퍼을 프로젝트 선정, 2026년 소재·부품·장비 경쟁력 강화 시행계획 등이 논의됐다.
슈퍼을 프로젝트는 반도체 분야 ASML처럼 압도적 기술역량을 바탕으로 공급망 재편 과정에서도 배제되지 않는 기업을 육성하기 위해 추진되는 사업이다. 지원 대상은 반도체 등 10대 분야 공급망 핵심 급소기술 개발 기업이다.
이번에 선정된 3기 슈퍼을 기업은 한화오션, 선익시스템, 이오테크닉스, 에코프로비엠, 두산전자사업 등 5곳이다. 분야별로는 기계금속, 디스플레이, 반도체, 전기전자 등 핵심 소부장 분야가 포함됐다.
기계금속 분야에서는 한화오션이 잠수함용 연료전지 시스템 장비와 심해용 합금 배관 개발을 추진한다. 디스플레이 분야에서는 선익시스템이 유기발광다이오드(OLED) 증착 공정 자율제조 기술 선점과 원가 절감에 나선다.
반도체 분야에서는 이오테크닉스가 국부 가열 레이저 어닐링 출력 자동 미세조정 기술을 개발한다. 전기전자 분야에서는 에코프로비엠이 황화물계 고체전해질 원료 활용도 향상과 습식 제조 기술 개발을 맡는다. 두산전자사업은 동판 소재와 적층 기술 개발을 통해 신호 경로 단축과 방사 성능 강화를 추진한다.
정부는 신청 기업이 제안한 기술개발 계획과 성장 로드맵을 평가해 주관기관을 슈퍼을 기업으로 선정했다. 이후 주관기업이 협력기업과 자율적으로 컨소시엄을 구성하는 캐스케이딩(Cascading) 방식으로 통합형 패키지 과제를 지원한다.
정부는 단기간에 성과를 내기 어려운 고난도 기술 특성을 고려해 과제당 최대 200억원 규모로 7년 이상의 대형·장기 연구개발(R&D)을 뒷받침할 계획이다.
이번 3기 선정으로 슈퍼을 프로젝트는 총 11건으로 늘었다. 정부는 2024년 이후 1·2기 슈퍼을 프로젝트 6건을 선정한 데 이어 이번 회의에서 5건을 추가했다.
정부는 슈퍼을 프로젝트를 통해 일본 수출규제 이후 추진해 온 소부장 공급망 안정 정책을 글로벌 기술 경쟁력 확보 단계로 확장한다는 방침이다. 핵심 소부장 기업이 특정 수요기업에 종속된 협력사를 넘어 세계 시장에서 독자적 경쟁력을 갖춘 대체불가 기업으로 성장할 수 있도록 장기 연구개발 지원을 이어갈 계획이다.
jongwon3454@newspim.com