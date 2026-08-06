정부혁신 우수사례 세계에 알린다…식약처 AI 심사·소방청 119안심콜 영문 영상 제작

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 6일 범정부 공공행정 홍보영상을 제작해 국내외에 배포했다고 밝혔다
- SAFE-i24와 119안심콜 서비스 등 디지털·AI 기반 우수 정책을 영문 내레이션과 자막 영상으로 소개했다
- 제작 영상은 중앙부처·지자체·재외공관과 국제협력 행사, 온라인 채널 등에 게시해 해외 행정역량 제고에 활용할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 디지털·인공지능(AI) 기반의 대한민국 우수 공공행정 정책을 국제사회에 알리기 위해 영문 내레이션과 자막으로 구성한 범정부 정책 홍보영상을 제작해 국내외에 배포한다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 '2026년 행정한류 홍보영상 제작 사업'의 일환으로 추진됐다. 행안부는 국제적 관심이 높고 해외 확산 가능성이 큰 우수 정책을 선정해 상·하반기로 나눠 홍보영상을 제작하고 있으며, 상반기 제작 영상 2편은 지난 3일부터 온라인 공개와 함께 관계기관 배포를 시작했다.
이번에 소개된 정책은 식품의약품안전처의 '수입식품 전자심사 시스템(SAFE-i24)'과 소방청의 '119안심콜 서비스'다.
SAFE-i24는 디지털 기술과 AI를 활용해 위해 우려가 낮고 반복적으로 수입되는 식품을 24시간 자동 심사·수리하는 시스템이다. 지난해 약 12만건의 수입신고를 사람의 개입 없이 자동 처리해 수입식품 안전관리의 효율성과 신뢰성을 높였으며, 이러한 성과를 인정받아 경제협력개발기구(OECD) 정부혁신사례(OPSI)에 선정됐다.
119안심콜 서비스는 이용자가 건강정보와 비상연락처 등을 미리 등록하면 긴급상황 발생 시 119 출동대원이 이를 즉시 확인해 보다 신속하고 정확한 구조·구급 활동을 할 수 있도록 지원하는 서비스다.
행안부는 2024년 7월 부산 사하구 주택 침수 당시 사전 등록 정보를 활용해 주민 전원을 신속히 구조한 사례와, 범정부 협업을 통해 안전 사각지대를 해소한 성과를 대표 사례로 소개했다. 이 서비스는 지난해 정부혁신 왕중왕전에서 금상을 수상하기도 했다.
행안부는 제작된 영상을 중앙행정기관과 지방자치단체, 재외공관 등에 배포해 홍보자료로 활용하는 한편, 지방자치인재개발원과 국가공무원인재개발원의 외국 공무원 교육과정, 주한 외교사절 정책설명회 등 국제협력 행사에서도 적극 활용할 계획이다.
또 행정안전부와 관계기관 누리집, 공식 유튜브, 사회관계망서비스(SNS), 대한민국 정책브리핑 등에 영상을 게시해 누구나 시청할 수 있도록 할 예정이다.
박수덕 행정안전부 국제행정협력관은 "대한민국 공공행정에 대한 국제적 위상과 관심이 높아진 만큼 이번 홍보영상이 우리나라의 우수 정책과 혁신 경험을 국제사회와 공유하고 각국의 행정역량을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 글로벌 활용도가 높은 대표 정책사례를 지속적으로 발굴해 국제사회에 확산해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com